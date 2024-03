Varios centenares de agricultores se concentran en Mérida para pedir una "solución definitiva" para el sector

Medio millar de agricultores y ganaderos extremeños, según cálculos de la Policía, y 3.000 según los convocantes, se han concentrado este jueves, 29 de febrero, en la Plaza de España de Mérida para reivindicar una "solución definitiva" y que no se pongan "pequeños parches" a la situación del campo, para lo cual han vuelto a reclamar una reunión con el delegado de Gobierno.

Uno de los portavoces de la Plataforma para la Defensa del Campo, Vidal Ramos, ha señalado a los medios de comunicación que se han manifestado en Mérida porque "los señores gobernantes no quieren poner soluciones" al sector.

Por ello, han vuelto a pedir una reunión con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, porque las medidas "son como siempre pequeños parches ante la herida", por lo que ha reivindicado "una solución definitiva, empezar a escuchar a toda la gente del sector, empezar a dar soluciones de raíz, no pequeños parches porque si no la problemática va a seguir y hay que decir basta ya".

En caso de que el delegado de Gobierno no les atienda, ha resaltado que irán "a su casa", aunque ha recalcado que no quieren "dañar a nadie", ya que solamente piden apoyo y que se les escuche por ser "un problema de la sociedad", y que no pararán.

Durante esta concentración, han leído un manifiesto frente al consistorio "para que la gente entienda un poco" los motivos por los que protestan y posteriormente han registrado una petición formal de reunión con el Delegado del Gobierno antes de partir caminando hacia la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible para pedir un encuentro con la titular, Mercedes Morán.

Además, Ramos ha asegurado que ellos no pretenden manifestarse, sino que quieren reunirse y que haya soluciones, a lo que ha incidido que "la pelota está en el tejado de los señores políticos que son lo que legislan las leyes" y que con ellas les "están asfixiando", ya que pasan el 90 por ciento del tiempo en la consejería" por "tanta burocracia absurda".

Una "problemática" que se está viviendo en el campo extremeño, nacional y europeo y por lo que están pidiendo soluciones desde hace "ya varios meses", a lo que ha señalado que les están dando "migajas" y quieren que se solucione "de una vez el problema de raíz".

"Hay muchas cosas y con pequeñas migajas no se soluciona porque esto es pan para hoy y hambre para mañana", por lo que ha solicitado "un pacto de Estado libre apolítico-sindical, todos a una" para que se solvente "civilizadamente, no amenazando, no prohibiendo, no sancionando, no multando".