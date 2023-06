La Unión lleva a cabo una concentración frente a la consejería de Agricultura este jueves en favor del sector cerecero

La Unión lleva a cabo una concentración frente a la consejería de Agricultura este jueves en Mérida, en favor del sector cerecero.

La campaña de cerezas en el norte de Extremadura se puede dar por finalizada ante la persistencia de las lluvias en la última semana y la previsión en la que viene. El cálculo de las pérdidas se estima en más de 52 millones de €, ya que a la pérdida de cosecha se suma el hecho de que los más de 24,5 millones de kilogramos dañados por la lluvia estaban sin asegurar debido a las deficiencias del seguro.

Ante esta situación que no solo afecta a los productores, sino al resto de la actividad económica de muchas comarcas del Norte, donde el cerezo es casi monocultivo, va a afectar a trabajadores, transportistas, fábricas de envases, centrales de acondicionamiento de fruta, restaurantes, turismo etc. La Unión ha elaborado una propuesta que contempla tanto ayudas para paliar en parte las pérdidas, como medidas para mejorar el seguro para que no se vuelva a repetir esta circunstancia en el futuro.

La Unión ha elaborado un proyecto de Real Decreto para conceder una ayuda de mínimis de hasta 200.000 € (máximo que prevé la U.E.) para las centrales de acondicionamiento de fruta en la misma línea que el Gobierno de la Nación aprobó para paliar las pérdidas por falta de actividad en estas instalaciones por las heladas del año pasado causada por la borrasca Ciril.

La Unión ha elaborado un proyecto de Decreto-ley con ayudas para los productores en la misma línea de las aprobadas a otros sectores agrarios que han padecido la sequía en la siguiente cuantía:

1. La ayuda consistirá en el pago de un importe a tanto alzado distinguiendo entre la siguiente tipología de beneficiarios:

a) Para titulares de explotaciones agrarias con recintos declarados y validados, con una superficie hasta de 2 hectáreas, la ayuda será de 3.000 €.

b) Para titulares de explotaciones agrarias con recintos declarados y validados, con una superficie mayor de 2 hectáreas hasta 4 hectáreas, la ayuda será de 4.000 €.

c) Para titulares de explotaciones agrarias con recintos declarados y validados, con una superficie mayor de 4 hectáreas, la ayuda será de 500 € por cada hectárea que superen las 4.

También se solicitan ayudas o flexibilizaciones para compensar a los trabajadores por las pérdidas sufridas por la falta de trabajo debido a la pérdida de la cosecha.