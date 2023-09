Unidas por Extremadura dice que la rebaja de impuestos beneficia a las clases pudientes y cuestiona los servicios públicos

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha informado de que en el próximo Pleno de la Asamblea quiere “saber cuáles son las prioridades del nuevo equipo de Gobierno”, criticando que “la palabra de Guardiola es inconsistente y lo que dijo en el debate de investidura no se atiene a las prioridades que tiene este Ejecutivo”. En este sentido ha denunciado que “está cercenando la voz de la oposición, eliminando cuestiones básicas para la transparencia y desarrollar un nuevo logo para la web de la Junta de Extremadura que no tiene el consenso por parte de la Asamblea y que no creemos que sea una prioridad”. Además, Irene de Miguel se ha posicionado sobre la bajada fiscal que ha anunciado María Guardiola, alertando que “sabíamos que cuando un partido llega al Gobierno afirmando que van a eliminar los impuestos a los ricos estas son las consecuencias”, por lo que ha abogado por “preguntarles a las familias extremeñas qué prefieren, si quieren que baje el impuesto de patrimonio o que haya comedores escolares para todas las familias extremeñas que lo necesiten” .Por ello, ha insistido en que “debería ser una prioridad garantizar los comedores escolares para todos los escolares en Extremadura, garantizar la atención primaria y no aumentar las listas de espera o muchas cuestiones que están haciendo aguas”. En este sentido, De Miguel ha adelantado que van a llevar una Propuesta de Impulso al Pleno de este jueves “para instar a la Junta de Extremadura a que la vuelta al cole no sea un infierno para las familias como está siendo: las becas de libros no llega a todas las familias que lo necesitan y dejan fuera de la gratuidad de los comedores escolares a más de 2.000 familias que lo necesitan para conciliar y que, por desgracia, son la única comida completa de muchos niños y niñas en Extremadura”. Para la portavoz no es de recibo: “Hay una instrucción que dice que todas las plazas de comedor tienen que ser gratuitas mientras les están diciendo a muchas familias que sí tienen plaza pero la tienen que pagar cuando, además, ha subido el precio y lo tienen que pagar directamente a la empresa”, denunciando que “es una privatización en toda regla y esperamos que no nos encontremos con menús de primera y de segunda. Se va a perjudicar la calidad nutricional de los comedores escolares si se va a línea fría para intentar solucionar este embrollo del PP”.