Unidas por Extremadura acusa a Guardiola de "colarse" en el acto ciudadano por el Día de Extremadura dando un discurso político

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, haya decidido "colarse" en el acto ciudadano por el Día de Extremadura dando un "discurso político y vetando al resto de fuerzas políticas". La coalición de la izquierdas ha estado presente este jueves en la concentración de protesta convocada a las puertas del Teatro Romano de Mérida, donde se ha celebrado el acto institucional de entrega de medallas con motivo del Día de Extremadura, y a cuyos galardonados ha felicitado. De Miguel ha explicado que su formación no ha participado en esta gala porque es "una celebración de las élites políticas y no del pueblo extremeño". Por ello, apuesta por que las medallas de Extremadura sean "populares" y que el Día de Extremadura sea "una celebración de todo el pueblo". Así, considera que con la supresión del acto político en la Asamblea en la que intervenían todas las fuerzas políticas y, por tanto, "vetando a la oposición", Guardiola comienza su mandato "muy mal, pues "el Día de Extremadura es para todos y todas las extremeñas y no solo para el Partido Popular". La portavoz de Unidas por Extremadura se ha sumado a la concentración junto con el resto de integrantes de la confluencia "porque Extremadura tiene muchas cuentas pendientes", en alusión al tren, el modelo productivo, que "sigue expulsando a la gente del territorio, sobre todo a los jóvenes". Finalmente, ha añadido que no quiere ser "más que ninguna comunidad sino como todas las comunidades", para lo cual es necesario converger con el resto. Para ello, el gobierno de PP y Vox deben dejar de lanzar "la patata caliente siempre al gobierno central para evitar las competencias que ellos tienen".