UGT denuncia que la Junta no aplique el límite de rentas para la concesión de ayudas para la conciliación

El sindicato UGT Extremadura considerado "injusto" que la Junta no aplique el límite de rentas para la concesión de ayudas a la conciliación, toda vez que el requisito que existía hasta ahora sí que favorecía a las familias más desfavorecidas de la región.

Se refiere en concreto al recién publicado Decreto 44/2024, que regula las bases reguladoras de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral.

De este modo, UGT rechaza que no se tenga en cuenta el poder adquisitivo de las familias extremeñas a la hora de acceder a estas ayudas, de forma que "se aleja" del principio de que la administración extremeña facilite ayudas "a quienes realmente lo necesiten".

"Se está excluyendo de facto a muchas familias que tienen que hacer un verdadero esfuerzo para realizar una contratación de personal doméstico frente a quienes tienen una mayor renta y dicho contrato puede entrar perfectamente dentro de su presupuesto", advierte en nota de prensa el sindicato.

Al respecto, añade que ya se hizo este mismo proceso de no condicionar las ayudas a la renta en la concesión de becas complementarias y del cheque guardería.

"Así se está favoreciendo un trato desigual porque las condiciones iniciales de ingresos de las familias no son iguales y por tanto no deberían tener un trato igual a la hora de acceder a las ayudas. De esta forma no se contribuye a la redistribución de recursos económicos que toda política social justa debiera perseguir", insiste UGT Extremadura.