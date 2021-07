La trasmisión del Covid19 en Extremadura es descontrolada

La situación de la pandemia en Extremadura es de trasmisión descontrolada y se estima que la incidencia acumulada irá en aumento en los próximos días. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, asegura que a pesar de ello no se tomarán nuevas decisiones porque ningún área de salud tiene ahora mismo los indicadores necesarios para subir de nivel de alerta. Tan sólo Plasencia, pero están bajando. De todos los parámetros barajados en el Semáforo Covid, es la ocupación hospitalaria la única que permite que Extremadura no escale en el nivel de su alerta

Preocupa la ciudad de Badajoz, pero afirma Vergeles que no toman medidas sobre el ocio nocturno porque puede ser contraproducente al derivarse a un ocio no controlado o desplazamientos a otras localidades. Al mismo tiempo, afirma que ahora mismo le preocupa la situación de Hornachos, Arroyo de la Luz y Madrigalejo, pero por el momento no se toman medidas. También los cuatro positivos detectados en la residencia de mayores Santa Teresa Jorné en Don Benito – Villanueva. Para todo ello afirma que lo mejor es acelerar la vacunación, por tanto como muy tarde a primeros de Agosto habrá autocita en Extremadura, eso sí, tan sólo en aquellas localidades con vacunación masiva.

Por cierto, desde este jueves puede ya comprarse en las farmacias sin receta médica los test de diagnóstico rápido para detectar el coronavirus. Así lo publica hoy el Boletín Oficial del Estado, de unos test de fiabilidad superior al 99 por ciento y muy fácil de usar. En diez minutos el test proporciona el resultado. El precio de venta recomendado es de 12 euros.