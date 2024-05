Los trabajos de exhumación de restos en la mina La Paloma de Zarza la Mayor en suspensión para instalar una nueva grúa

Los trabajos de localización de restos de represaliados en la Guerra Civil, que se están llevando a cabo en la mina La Paloma de Zarza la Mayor por parte de la Diputación de Cáceres, han tenido que suspenderse para instalar una nueva grúa que permita llegar más profundo, ya que se han alcanzado los 30 metros en la excavación y no se puede seguir más abajo con las actuales herramientas que se están utilizando.

Así lo ha indicado el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, que ha explicado que "hay que desmontar esa grúa" para colocar otra con más capacidad técnica que permita llegar a las galerías que han aparecido y, "en las que todo parece indicar que los cuerpos tienen que estar ahí".

"Van a desmontar toda la instalación, van a instalar una grúa que llegue más al fondo y continuarán una vez que esté montada", ha dicho Morales al ser preguntado por este asunto tras la presentación del I Premio Memoria Democrática Conchita Viera que otorga la diputación cacereña.

Así, el equipo Aranzadi que está desarrollando los trabajos de exhumación junto a expertos de la Universidad de Extremadura, parará los trabajos de forma momentánea para continuar más adelante con los equipos técnicos adecuados.

"Todo indica que los cuerpos están allí, pero no son capaces de llegar, la propia seguridad e integridad de las personas que están allí y porque físicamente la grúa ya no llega, porque pensaban que estaría a veintitantos metros, pero ya van a 30 y es un trabajo laborioso", ha incidido Morales, que ha recalcado que el proyecto cuenta con un presupuesto de 75.000 euros y que no concluirá hasta que se encuentren los cuerpos de las personas que se encuentran en la mina.

El presidente ha explicado que la mina La Paloma es muy complicada porque tiene ramificaciones con varias entradas y pozos que dificultan las excavaciones, por lo que el equipo de trabajo va a buscar planos para conocer mejor la estructura de la oquedad. "Nuestro deseo hubiera sido tener los cuerpos antes, pero todavía no hemos sido capaces de llegar al fondo de la mina", ha concluido.