Sus majestades los Reyes Magos llegarán en tren a Badajoz a las 17 horas del 5 de enero y serán recibidos por el Alcalde de la capital pacense

La Cabalgata de los Reyes Magos volverá a recorrer el próximo 5 de enero las calles de la ciudad de Badajoz tras el paréntesis de la del pasado año por la Covid-19, y contará con 12 carrozas temáticas, cinco pasacalles, y medidas de seguridad, entre ellas que no se repartirán caramelos o un recorrido vallado, que se amplía en más de un kilómetro para evitar aglomeraciones y se cambia para terminar en Entrepuentes, y favorecer el paso por grandes avenidas.

En esta ocasión, los ayudantes de los Reyes Magos serán en el caso de Melchor el policía local de larga trayectoria en la ciudad y recientemente jubilado, Juan José Parra; el de Gaspar el artista y pintor Ramón de Arcos; y, como es tradicional, el de Baltasar será Jorge Mendoza, en un desfile en el que participarán unas 600 personas, entre unos 300 niños, la organización o el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre la Policía Local y Nacional y la Guardia Civil.

Así lo ha anunciado la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, en una rueda de prensa telemática en la que ha felicitado que este año Badajoz vuelve a recuperar la tradicional Cabalgata del 5 de enero, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la ciudad en tren a las 17,00 horas, tras lo cual comenzará un recorrido por las calles de la capital pacense que, no obstante, puede estar sujeto a cambios.

Según ha destacado, en esta edición ha habido cambios y modificaciones en una cabalgata "perfectamente organizada" aunque "siempre podría sufrir algún cambio", y que este año está compuesta por 12 carrozas temáticas de personajes infantiles conocidos por los más pequeños, y unos 300 niños que acompañarán a Sus Majestades, junto a cinco pasacalles navideños de distintos colectivos colaboradores como Patinar por Badajoz o Be a rainbow, u otros que trasladan al mundo mágico y esa noche de Reyes "tan soñada".

Una cabalgata que viene "cargada de algunas novedades", y en la que a las 17,00 horas llegarán los Reyes Magos en tren procedentes de Oriente, aunque solo podrá acceder la prensa autorizada, y el alcalde de Badajoz que recibirá a Melchor, Gaspar y Baltasar. A partir de ahí todas las carrozas estarán preparadas y los padres de los participantes en la Cabalgata (todos los niños que se han apuntado este año pueden ir en esas carrozas) deberán acercales para que estén a partir de las 15,45 horas en Pedro de Alvarado, donde se les irá ubicando en las distintas carrozas.

Los niños participantes tendrán pulseras de seguridad y en esta zona acotada paralela a Carolina Coronado solo podrán entrar estos, además de los monitores y la organización junto a los servicios de seguridad. Una vez concluido el desfile, sobre las 20,30 horas, los padres podrán recogerles en Entrepuentes.

Sobre las carrozas, la concejala ha destacado que habrá unos 20 niños por cada una para que haya una mayor amplitud. Otra de las novedades de este año es que no habrá reparto de caramelos para evitar que se rompan las distancias de seguridad; y los participantes usarán mascarilla, ante lo cual ha recordado que se recomienda que también la lleve el público que vea la Cabalgata a lo largo de su recorrido, que estará vallado y que este año experimenta cambios.

Así y una vez lleguen los Reyes Magos a la Estación de Renfe, harán un saludo que será retransmitido en directo a través de las redes sociales, los canales del ayuntamiento o la página 'Badajoz es Navidad', tras lo cual a partir de las 17,30 horas comenzará el recorrido que bajará por Carolina Coronado y pasará por el Puente de Palmas para continuar por Entrepuentes, que será el tramo sin ruido, especialmente dedicado a los niños con autismo o personas con sensibilidad acústica.

Seguidamente, continuará por Santa Marina, Enrique Segura Otaño, Plaza de la Constitución y la Avenida de Europa y, en lugar de girar por Alonso de Celada para terminar en San Francisco como suele ser tradicional, el trayecto se modifica y seguirá por la Plaza Minayo, Juan Carlos I, Prim y la Plaza Reyes Católicos, para concluir en Entrepuentes; un recorrido que permite, según ha resaltado Paloma Morcillo, ofrecer una Cabalgata que opta por espacios grandes y evita la concentración en San Francisco, que suponía un problema de seguridad y que no se mantuviesen las distancias.

Al respecto, ha matizado que la idea es que pase por avenidas más amplias para aportar seguridad y tranquilidad, y ha recomendado a quienes quieran acercarse a verla que se dividan a lo largo de un recorrido que se amplia en más de un kilómetro, aunque la duración aproximada será la misma porque la "intención" es hacer las "mínimas paradas", a la vez que ha apelado a la responsabilidad individual y familiar, en aras de que todos puedan disfrutar de la misma "con tranquilidad".

En su intervención, Morcillo ha recordado que el día 5 tendrá lugar el reparto de Roscón de Reyes a partir de las 10,00 horas y hasta las 14,00 horas en distintos puntos alrededor del Paseo de San Francisco, en los que se ubicarán distintas jaimas para que se puedan formar las colas "respetando sobre todo esa seguridad", y sobre lo cual ha puntualizado que se repartirán más de 8.000 porciones de roscón, si bien este año no se entregarán los habituales vasos de chocolate, ni los números que permitían entrar en un sorteo con regalos.

Sobre esto último, ha insistido en que se ha tenido que eliminar la entrega de chocolate porque se recomienda no ingerir alimentos ni quitarse la mascarilla, como también se recomienda que cada uno coja su porción de roscón y se lo lleve a casa o a otra zona, pero que no entren en el recinto de San Francisco, en cuyo caso se concentraría "mucho público" y puede conllevar que no se cumplan las medidas de distancia. También habrá roscones para diabéticos y celíacos, y los que no se repartan se llevarán a los comedores sociales.

Previamente, ha rememorado, este viernes 31 será la fiesta infantil de Nochevieja para los más pequeños a las 12,00 horas en la Plaza de España, cuando sonarán las 12 campanadas y se repartirán gominolas para que, simulando las uvas, los más pequeños cumplan esta tradición a mediodía. Comenzará sobre las 11,00 horas y no habrá talleres para que no se manipulen materiales, pero sí espectáculos en una zona acotada en la que podrán entrar los niños con sus familiares.

En este sentido, ha resaltado que han recibido indicaciones de Salud Pública diciendo que esa celebración se puede hacer "siempre" que se mantenga la distancia de 1,5 metros quienes no sean convivientes, y se use mascarilla, que solo deberá quitarse en los segundos que duran las 12 campanadas en esta celebración dirigida a despedir el 2021 y dar la bienvenida a un 2022 que, espera, "venga lleno de buenas ilusiones, de muchas risas, de pocas mascarillas y de grandes momentos".