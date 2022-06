Los sindicatos achacan a la fuerza de una jornada de huelga histórica el principio de acuerdo con las patronales por un Convenio del Campo

Ayer in extremis, y tras ser convocados a las once y media de la noche a presidencia de La Junta de Extremadura en Mérida, los Sindicatos CCOO y UGT y las patronales agrarias, con la presencia en esta reunión del Presidente Fernández Vara, alcanzaban un principio de acuerdo respecto al Convenio colectivo del campo, que se ratificará a lo largo de la próxima semana y ha hecho que las centrales sindicales hayan desconvocado las dos jornadas de huelga que restaban a la primera de ayer.

Se mantiene la jornada laboral en las 6 horas y media y el Salario Mínimo interprofesional de 1.000 euros se convierte en el salario base y a partir de ahí se sumarán los distintos pluses, incluida la antigüedad. Un acuerdo que se podría haber firmado hace una semana, esgrimen los sindicatos CCOO y UGT, cuyos responsables del sector, Saturnino Lagar y Ricardo Salaya, subrayan que ha sido el éxito de la jornada de huelga, lo que ha hecho rectificar a las patronales agrarias que intentaron echar un pulso a los trabajadores y han perdido.

El acuerdo será retroactivo desde el 1 de Enero, y tan sólo queda algún fleco por perfilar como la duración del mismo. Los sindicatos no creen que haya mayor problema para la firma, aunque ya no les sorprende nada y la posibilidad de regresar a la huelga de no rubricarse el convenio siempre estará presente.

JUNTA

El portavoz de La Junta de Extremadura, Juan Antonio González, consideraba una excelente noticia la desconvocatoria de la huelga del campo, para un sector que cuenta con 65.000 trabajadores en la región, señalando también la importancia que ha supuesto la intermediación del presidente Fernández Vara.