Un Servicio de Bus Urbano único primer gran fruto de la Fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena

El primer gran proyecto fruto de la unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena será la puesta en marcha de un servicio de Bus Urbano único. El proyecto se licitará a lo largo del 2023 y sus cuatro líneas y cinco autobuses comenzarán a prestar el servicio, previsiblemente en 2024.

Serán autobuses no contaminantes, con la última tecnología aplicada y con paradas razonables que unan todos los lugares de interés y que comuniquen con eficacia las, aún hoy, dos localidades. Para ello se cuenta con 2,5 millones de euros de fondos Next Generation, y la licitación la llevará a cabo la mancomunidad de Don Benito-Villanueva tanto en cuánto aún no existe la entidad única.