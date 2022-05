Semana clave para conocer las propuestas de nombre para la nueva ciudad extremeña

Tal y como marcaba la prórroga que solicitaron los miembros de la comisión de expertos nombrada para la designación de la nueva ciudad resultante de la unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, podría dar a conocer hoy las dos opciones de ese nuevo nombre, y para ello deberán solicitar por escrito formalmente audiencia a los alcaldes de ambos municipios ya que serán los 42 concejales que forma los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena los que votarán en cada uno de los plenos municipales por una de esas dos propuestas, siendo la que más apoyo reciba, la que dará nombre a la tercera ciudad más poblada de Extremadura.

Este trámite burocrático en cualquier caso podría retrasarse algún día más, se comprueba también que los nuevos nombres no generen confusión con respecto al de ningún otro municipio español, en cualquier caso, los dos nombres ya han sido elegidos por los 14 expertos de la comisión y lo único consabido es que no deberá contener menciones explícitas a los actuales, por lo que opciones como Villanueva de Don Benito, Don Benito de la Serena, Don Benito-Villanueva o cualquier fórmula similar no estarán en la decisión final.