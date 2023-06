Según informa la Delegación del Gobierno en Extremadura las cerca de 11.000 hectáreas que ardieron en las Hurdes y Gata igualan a las quemadas el pasado año

Ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno una reunión entre distintas administraciones españolas y portuguesas para coordinar las actuaciones frente a los incendios forestales. Se ha recordado que la Época de Peligro Alto en Extremadura estará vigente hasta el 15 de octubre. Según datos de la Delegación del Gobierno, durante el año 2022 aumentó en un 42% el área afectada por los incendios forestales respecto al año anterior, y que las carca de 11.000 hectáreas que ardieron en el incendio del mes de mayo de Pinofranqueado igualan a las quemadas durante el año pasado. Además, durante 2022, la Guardia Civil detuvo o investigó a 33 personas por provocar incendios o bien por desarrollar acciones imprudentes. En los meses que llevamos de 2023 ya se ha detenido a una persona e imputado a otras dos por provocar incendios.

HURDES Y GATA

Hemos mirado hacia la zona quemada por el incendio en las Hurdes y Gata y uno de los alcaldes de la zona, Luis Sánchez Prieto, máximo edil de Robledillo de Gata, nos ha reiterado que no tiene dudas de que el fuego fue provocado y espera que las investigaciones hagan que estos hechos no queden impunes. También señala que hay mucha masa verde en la zona, afortunadamente, y su preocupación es que los incendios no se repitan. Lo que si tiene claro, es que este verano, los negocios tendrán pérdidas y no será igual que en otros años.

NOVEDAD

La Junta, como novedad, cuenta con el Plan Especial de Protección Civil frente a incendios forestales donde se van a poder estudiar los posibles riesgos para la población en función de criterios como la orografía, la climatología, la demografía, las infraestructuras o las áreas protegidas.