Satisfacción en FEDEXCAZA tras no incluirse a los perros de caza en la nueva Ley de bienestar animal

El Congreso de los Diputados aprobaba ayer la polémica ley de bienestar animal que había abierto una nueva brecha entre los socios de Gobierno PSOE y Unidas Podemos a cuenta de los perros de caza.

La ley del bienestar animal ha supuesto un nuevo enfrentamiento en el Gobierno a cuenta de la inclusión o no de los perros de caza en el amparo de esta ley. El PSOE se mostraba en contra y Unidas Podemos se negaba a apoyarla si no se tenía en cuenta a estos animales dentro del texto, sin embargo, no ha sido hasta unas horas antes cuando la formación morada anunció su cambio de posición, por lo que finalmente estos animales han quedado excluidos.

Una noticia muy bien recibida en la federación extremeña de caza, expresando su satisfacción ante una reivindicación constante de la federación, como ha subrayado su presidente José María Gallardo.