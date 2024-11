Rosa León, Patxi López y Fernando Ayala, Premios a la Memoria Histórica de las Juventudes Socialistas de Cáceres

Las Juventudes Socialistas (JJ.SS) de la provincia de Cáceres han concedido este pasado sábado los Premios a la Memoria Histórica 'Luis Romero Solano' al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a la cantante Rosa León, y al jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la diputación cacereña, Fernando Ayala, en Ceclavín, localidad de la cual era oriundo Román Generelo, vecino fusilado en Piedras Albas, que también ha recibido el reconocimiento.

Asimismo, han sido distinguidos con el premio el documental de Amparo Climent 'Las cartas perdidas', y el pósito local de Ceclavín que fue Casa del Pueblo durante la II República y centro de acciones represivas por parte de la dictadura franquista, según ha informado en nota de prensa este domingo el PSOE de la provincia de Cáceres.

En esta XIX edición celebrada en el Centro Social de la localidad cacereña ha estado presente el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha asegurado que desde su formación van a "seguir luchando y trabajando por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo".

Asimismo, en calidad de presidente de la Diputación de Cáceres, Morales también ha querido recordar que desde la institución provincial se están llevando a cabo acciones como la inversión de "más de 400 mil euros en los próximos presupuestos" para abordar, entre otros, los trabajos en la Mina La Paloma de Zarza la Mayor, para la recuperación de los cuerpos de personas asesinadas durante la Guerra Civil.

En este sentido, el portavoz de los socialistas en el Congreso ha reivindicado la importancia de que exista una ley de la memoria que haga que el Estado se comprometa a recuperar los restos de las víctimas del franquismo para "cerrar heridas".

"La memoria es restauración del dolor, garantía de no volver atrás y de no repetir lo que se hizo mal en este país", ha asegurado López tras insistir en que "no se puede construir un país decente sin memoria".

Por su parte, la secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres, Irene Pozas, ha hecho un alegato por la educación y la enseñanza de la historia más reciente en colegios e institutos asegurando que "quizá" de esta forma los jóvenes "puedan tener una actitud crítica frente al bombardeo de desinformación que les llega a través de las redes sociales".