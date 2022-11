Rodríguez Braun analizaba las incertidumbres económicas del 2023 en el V encuentro "Empresarios en Positivo"

Anoche tuvo lugar en el Edificio Siglo XXI en Badajoz el V Encuentro Empresarios en Positivo que organizó Onda Cero e Ibercaja. Un foro que contó con una conferencia del economista de esta casa, Carlos Rodríguez Braun que habló de “España 2023: Panorama desde la empresa. Braun destacó las incertidumbres que plantean aspectos como la inflación, la reducción del crecimiento y el gasto público, aunque advirtió, que, teniendo perspectiva, a largo plazo, se ha mejorado, y que se ha demostrado que tenemos lo que se llama ahora resiliencia en el tejido empresarial y los trabajadores:

Luego fue turno para el debate entre Rodríguez Braun y la periodista económica Íngrid Gutiérrez. Por un lado, Braun dijo que los bancos centrales no han reducido la deuda aprovechando tiempos de bonaza y ahora no quieren asumir los costes políticos. Por otro, Gutiérrez se refería a los problemas que hemos acumulado desde la crisis del 2008 y defendió que otra cosa no se pudo hacer.

El encuentro fue inaugurado por la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, quien destacó que Extremadura marca el rumbo en materia energética en España, al generar el 10% de toda la producción del país, y con una generación renovable que supone el 185% de toda la demanda regional. Aspecto que abre caminos de futuro a las empresas.

Además tuvo lugar un panel empresarial extremeño sobre la innovación como palanca frente a la crisis y una Mesa de Innovación.