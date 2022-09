El rector de la Universidad de Extremadura anuncia su marcha por motivos de salud

La Universidad de Extremadura (UEx) comienza el 12 de septiembre el curso 2022/2023, en el que celebra su 50º aniversario, con el reto de crear las condiciones que permitan la permanencia en la región de quienes han obtenido este pasado curso académico sus diplomas de Grado, Máster o Doctorado, de manera tal que las circunstancias sean "lo más favorables posible" para que todos, si es esa su voluntad, puedan desarrollar su vida profesional en la comunidad.

Así lo ha señalado el rector, Antonio Hidalgo, durante su intervención en la apertura solemne del próximo curso académico, celebrada en el Edificio Metálico en Badajoz, un acto en el que ha detallado que el fruto más preciado de la labor universitaria, junto a la actividad investigadora que también les ha reportado "satisfacciones recientes", es la formación de los jóvenes que pasan por sus aulas.

Por ello, ha querido felicitar a las 3.415 personas, 2.114 mujeres y 1.301 hombres, que han obtenido este pasado curso académico sus diplomas de Grado, Máster o Doctorado. "Sin ningún tipo de dudas, ellos son nuestra mejor carta de presentación. Deseo de todo corazón que las circunstancias sean lo más favorables posible para que todos, si es esa su voluntad, puedan desarrollar su vida profesional en nuestra región", ha destacado, para aseverar: "crear las condiciones que permitan su permanencia en nuestra tierra es el reto que nos corresponde asumir".

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha participado también en este acto en el que ha señalado que, al hilo de los recientes acontecimientos que "nos colocan en un escenario de una enorme complejidad" dado que "nunca pasaron tantas cosas importantes, trascendentales, en tan poco tiempo", "nunca fue tan importante" la universidad como lo es ahora.

"Permitídme que os diga que tenéis entre manos, probablemente, uno de los instrumentos de mayor capacidad para nuestra región, y os lo digo con absoluto conocimiento de causa", ha remarcado Vara, que se ha referido a los proyectos industriales que están empezando a recibir en Extremadura y a que cuando hablan con el Ejecutivo no preguntan por cuánto dinero les van a dar, sino "fundamentalmente" interrogan si se va a tener a la gente preparada para poder trabajar en esas empresas.

CINCUENTA AÑOS DE LA UEX

En su intervención, el rector ha recordado que la UEx cumplirá 50 años a lo largo de este curso que empieza, exactamente el 10 de mayo de 2023, así como que dicho día hace 50 años y mediante el decreto 991/1973 publicado en el BOE se justificaba su creación con estas palabras: "parece llegado el momento oportuno para proceder a desarrollar la autorización de creación de la Universidad de Extremadura, en relación con las necesidades sentidas en la región extremeña, de tanta significación y transcendencia en el nacimiento de los pueblos de la comunidad hispánica".

Del mismo modo, ha expuesto que en estos 50 años ha crecido hasta ser la que hoy se puede contemplar y su realidad actual "es la consecuencia de luces y sombras, de aciertos y errores a lo largo de ese tiempo". "Tenemos una universidad de la que podemos y debemos estar orgullosos y que está a la altura de cualquier otra universidad pública española en temas docentes y que juega el papel que le corresponde en función de su tamaño y de los recursos de que dispone en temas de investigación y transferencia", ha remarcado Antonio Hidalgo.

En otro momento de su intervención, el rector se ha referido a la financiación de la universidad y a la propuesta de Modelo de financiación estable para la Universidad de Extremadura para el periodo 2022-2026, que ha sido presentado ante la Asamblea regional en el debate sobre la orientación de la política general de este año.

A este respecto, ha agradecido a Fernández Vara y al consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital su voluntad en la aprobación de este modelo, en relación al cual ha valorado que la existencia de estas condiciones en un periodo plurianual es una herramienta "clave" para la planificación de una universidad.

"Utilizando el símil de las condiciones matemáticas, este modelo era necesario, pero esperemos que sea suficiente. Y digo esperemos porque sobre el horizonte temporal están apareciendo nubes de aspecto borrascoso", ha incidido en referencia a la potencial aprobación de la Ley Orgánica General del Sistema Universitario, Logsu.

Según Hidalgo, dicha norma, de aprobarse en la redacción con la que se ha presentado ante el Parlamento, contiene modificaciones sobre la estructura del profesorado universitario que, "inevitablemente", repercutirán en el capítulo de gastos de personal de las universidades, además de fiar que estos incrementos serán asumidos por las mismas a cambio de que sus presupuestos reciban el 1 por ciento del PIB regional. De ser así, ha apuntillado, el modelo alcanzado hace unos pocos meses "no tendría ninguna utilidad".

ELECCIONES A RECTOR

Por último, ha rememorado que el mandato de cuatro años de rector llega a su fin y que, siendo respetuosos con los plazos, la nueva rectora o rector debería tomar posesión antes del 11 de enero de 2023, todo ello después de haber celebrado el correspondiente proceso electoral, al tiempo que ha trasladado a Vara que en los próximos días le hará llegar su escrito de dimisión previo a la convocatoria de las elecciones que corresponden.

En este sentido, se ha referido a sus problemas de salud, a que en la primavera pasada ha estado cerca del 40 por ciento del tiempo en situación de baja laboral, y a que está pendiente de una operación quirúrgica. Así, ha transmitido que si las actuales circunstancias se mantienen no optará a la reelección para un segundo mandato, porque no le parece "acertado" intentar desempeñar un puesto para el que no está al 100 por cien de sus facultades.

LA GIGAFACTORIA Y LA UEX

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha remarcado, respecto al papel de la universidad y al "emblemático" e "importante" proyecto de la gigafactoría, que esta empresa decidió instalarse "definitivamente" en Extremadura cuando sus responsables fueron a la Politécnica de Cáceres, "no por las conversaciones que estábamos teniendo, no con lo que prometíamos, no con lo que ofrecíamos, no con que habíamos cambiado tres leyes en el Parlamento para hacer los plazos mucho más asequibles".

"Cuando comprobaron que efectivamente aquí podía haber mano de obra preparada, profesionales suficientes para poder implantarse aquí", ha desvelado, al tiempo que ha agregado que la cuestión que inmediatamente dijeron es que querían ir a Zafra para ver cómo se ha producido el fenómeno que representa la Deutz hoy en la región, con unos 1.000 trabajadores y muchos de ellos de "altísimo nivel" que han salido de la UEx.

Y es que, para Vara, esa es la "clave en estos momentos" y "la clave más importante" que sitúa a la Universidad extremeña "en el escenario de mayor responsabilidad por vuestra parte, porque la Universidad es hoy por hoy uno de los elementos de atracción mayor que podemos tener, para dar respuesta a lo que la demanda está generando por parte del mundo empresarial".

Junto a las intervenciones del rector y del presidente de la Junta, el acto se ha completado con la lectura del resumen de la memoria del curso académico 2021/2022; la investidura de los nuevos doctores y la primera lección del curso, que ha impartido Ángel Manuel Felicísimo Pérez bajo el título 'La universidad y la tercera cultura. La perspectiva de un biólogo ingenuo'.