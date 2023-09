El rector de la UEx recuerda que las "novatadas" están prohibidas en todos los campus universitarios de Extremadura

El rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, ha recordado que las 'novatadas' están prohibidas dentro de las instalaciones universitarias de la región, y ha señalado que "están bastante controladas" dentro de los campus.

"En las instalaciones universitarias hace ya años que no se registran eventos de novatadas, excepto alguna bromilla, pero bueno, nada serio", ha apuntado el rector que, no obstante, ha especificado que lo que 2no se puede controlar" es que ocurran fuera del campus. "Si se hacen en la ciudad, o se hacen en una residencia universitaria, o se hacen en otro sitio, nosotros no tenemos competencia", ha advertido.

Fernández ha señalado que al comienzo del curso académico se informa a los alumnos de la prohibición de estas prácticas y confía en que no se produzcan actuaciones en este sentido en los centros universitarios extremeños.

El rector ha hecho estas declaraciones este lunes minutos antes de participar en Cáceres en el inicio del curso académico en un acto que ha tenido lugar en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo del campus universitario.