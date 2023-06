El PSOE de la provincia de Cáceres decidirá quién preside la Diputación cacereña el día 8 de junio

El secretario provincial del PSOE en Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha anunciado que su partido preparará la próxima semana la lista de candidatos al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 23 de julio, y ha adelantado que el Comité Provincial del jueves 8 de junio aprobará también la propuesta para la Presidencia de la Diputación de Cáceres, que los socialistas gobernarán con mayoría absoluta.

Morales no ha desvelado el nombre de la persona que estará al frente de la institución provincial porque, según ha dicho, hay que esperar a las reclamaciones de las votaciones del pasado 28 de mayo porque en el partido judicial de Trujillo hay una diferencia de 87 votos a favor del PSOE, y podría producirse algún cambio. Una vez resuelto este asunto, la propuesta para presidir la Diputación Provincial se llevará la próxima semana a la reunión del Comité Provincial, que es el órgano competente para esa aprobación esa.

"Por prudencia no es lógico hasta que no estén escrutados definitivamente los resultados municipales, no podemos tomar decisiones, porque hay que tomar las decisiones ya cuando esté cerrado todo el proceso de escrutinio", ha dicho, por lo que el próximo jueves se va a hacer la propuesta del presidente. "No hay ninguna decisión tomada", ha insistido Morales, que insiste en que esperarán al escrutinio definitivo.

Morales ha recordado que el PSOE ha conseguido en la provincia de Cáceres 196 concejales más que el PP y va a gobernar en 130 municipios, además de en la Diputación Provincial donde, según los resultados provisionales, colocarán 15 diputados frente a los 10 del PP.