El PSOE extremeño inicia el curso político y denuncia la parte "oculta" del pacto entre VOX y Guardiola

VARA INICIO CURSO POLÍTICO

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recriminado a María Guardiola los cambios introducidos en la celebración del Día de Extremadura, en concreto la supresión del acto político en la Asamblea, de tal forma que es la propia presidenta la que asume todo el "protagonismo" político de esta celebración en la que no se da voz a los partidos de la oposición.

Fernández Vara, quien ha señalado que va seguir cumpliendo el compromiso de dar cien días de cortesía al nuevo gobierno en la región, ha querido reflexionar sobre dos hechos "de una enorme significancia", como reflejan la "parte oculta" del pacto con Vox.

Por un lado, ha dicho, "el pacto no decía que se iba a suprimir la intervención de los partidos políticos en el Día de Extremadura", ha apuntado en referencia a la supresión del acto político en la Asamblea que se venía celebrando el 7 de septiembre.

Por tanto, el pacto "no decía que los grupos parlamentarios ya no íbamos a poder hablar, no decía que la única persona que va a hablar es la presidenta de la Junta", ha señalado Fernández Vara, quien ha lamentado que en el nuevo formato no se les "permite a los demás hablar".

Y estos temas, ha advertido, "se empiezan por aquí" pero no se sabe "muy bien por dónde se termina", al tiempo que ha recordado que en la pasada legislatura, donde gozaba de mayoría absoluta, su gobierno "renunció a ser él el protagonista y compartir ese protagonismo con el resto de fuerzas políticas", lo cual enmarca en los principios básicos de la democracia y de la representatividad de los ciudadanos.

MONTERO EN EXTREMADURA

En Mérida, acompañando a los socialistas extremeños, estuvo la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, y lo hacía deseando "fervientemente" que el "impulso transformador" e "industrializador" dado a Extremadura por el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "no se vea truncado" por el cambio de gobierno en la región tras las elecciones de mayo.

"Deseo de manera ferviente que el impulso transformador, industrializador, de apuesta por las energías renovables, de incremento de la riqueza de esta comunidad autónoma no se vea truncado por el cambio de gobierno", ha asegurado Montero.