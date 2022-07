El Presidente de La Junta asegura que el Incendio de Las Hurdes será largo y va a hacer daño

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha advertido este martes que el incendio declarado este pasado lunes en el término municipal de Ladrillar, en la comarca de Las Hurdes, se trata de "un incendio importante, que muy probablemente se alargue durante unos días" y que "va a hacer daño". En cualquier caso, Fernández Vara ha reafirmado que "todo lo que no sea daño a las personas es recuperable", y lo demás "lo recuperaremos luego", y respecto al origen del incendio, aseguraba que "no hay ninguna duda" de que ha sido provocado por un rayo, por lo que ha instado a "no elucubrar más sobre ello".

Según ha señalado el presidente extremeño, ahora mismo se está "en pleno proceso de toma de decisiones" para este incendio que está "a caballo" entre las provincias de Cáceres y Salamanca, por lo que "hay una complejidad añadida de coordinación" entre dos comunidades autónomas, que "está funcionando y que funcionará a la perfección", por lo que ha trasladado un "mensaje de confianza" por la experiencia de los efectivos que están trabajando. Mensaje de tranquilidad también a los vecinos que han sido evacuados para trasladarles que "van a volver a sus casas, van a poder recuperar su vida y volver a estar donde siempre han vivido.

Más de 300 efectivos continúan a esta hora luchando contra el incendio más grave de los últimos años en Extremadura, un incendio de nivel 2 de peligrosidad declarado ayer en la tarde en la zona de Las Hurdes, en el término municipal de Ladrillar. Las cambiantes condiciones del tiempo y la complicada orografía de la zona están dificultando el control de fuego que han obligado a evacuar a seis núcleos poblacionales extremeños, Batuequilla, La Horcajada, Aceitunilla, Ladrillar, Cabezo y Riomalo de Arriba, también el municipio salmantino de Monsagro. Cerca de 350 personas que han sido trasladadas a instalaciones municipales y un hostal de Montehermoso, aunque la mayoría ha optado por quedarse en viviendas familiares. Hasta el momento, las llamas han quemado unas 2.500 hectáreas en Las Hurdes y 100 de la provincia de Salamanca, a la que ha llegado en la mañana de hoy. A

Esta mañana se desplegaban 113 militares de la UME y 48 de sus medios para intentar establecer una línea de defensa para evitar la propagación del fuego. Junto a ellos, 17 medios aéreos de la Junta, el Ministerio de Transición Ecológica y Castilla y León.

Por su parte, Cruz Roja ha desplegado a 40 efectivos que están atendiendo el avituallamiento para 400 personas, además de habilitar el albergue de Coria y el de Montehermoso para acoger a las personas evacuadas de las localidades afectadas, con capacidad para 360 personas.

OTROS INCENDIOS

Y para complicar más las cosas, otro incendio declarado en la localidad salmantina de Campanario, declarado también de nivel 2 de peligrosidad y con seis fuegos activos, amenazaba a la localidad extremeña de Hervás.