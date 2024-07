El Premio Dulce Chacón será convocado por Diputación de Badajoz de forma itinerante celebrando su edición del 2024 en Mérida

El Premio Dulce Chacón de Narrativa Española será convocado en su XIX edición por la Diputación de Badajoz, tras desvincularse de éste el Ayuntamiento de Zafra, y tendrá carácter itinerante por la geografía pacense, pero con el anhelo, por parte de la familia de la escritora que le da nombre, a que pueda regresar a la localidad natal de la autora.

"Es la primera vez en 20 años que tenemos que defender la memoria de nuestra madre y nos entristece que la procedencia del conflicto sea Zafra", lamentaba la hija mayor de la escritora, Dolores Alonso Chacón, en rueda de prensa en Mérida, en relación a las modificaciones que el ayuntamiento zafrense hizo sobre las bases del certamen.

En este sentido, cabe recordar que el pasado 8 de julio, el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, anunció la desconvocatoria del premio para "evitar pérdidas de tiempo y daño a la imagen" de la localidad "con cuestiones litigiosas y enredos políticos", después de que la familia de la autora de obras como 'La voz dormida' remitiera una carta a su consistorio en la que le retiraban el permiso para usar su nombre en el galardón.

En dicha misiva, los hijos y la hermana de Dulce Chacón señalaban que las nuevas bases del certamen "no responden al espíritu" con el que fue creado, al anularse un punto en el que se especificaba que el jurado, además de valorar la calidad literaria de las obras seleccionadas, debería tener en cuenta su "contenido humano" y vinculación a principios como "la dignidad, la justicia y la solidaridad", algo que Inma Chacón ha reivindicado este viernes como "banderas" que abrazaba su hermana fallecida en el año 2003.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se ha dirigido a los familiares de la autora para pedirles disculpas como "responsable público", asegurando que "el dolor infringido" durante los últimos tres meses no se lo merecen.

Así, tras considerar que lo importante "no es quien intentó, de alguna forma, hacerse acreedor de un premio que no le correspondía", Gallardo ha reafirmado que la Diputación de Badajoz será el "sustrato que mantenga firme" a dicho galardón, cuyos principios de "solidaridad y derechos humanos", ha apuntado, marcaron la vida de la autora zafrense y "no hacen daño a nadie salvo al intolerante".

Tras asegurar que dan por "zanjada la polémica" que, ha considerado la hija mayor de Chacón, ensuciaba el nombre de su madre, Inma Chacón ha pasado a detallar las bases de este certamen cuyo premio tendrá una dotación inicial de 9.000 euros, a pagar por la Diputación de Badajoz.

Concretamente, este certamen que celebrará su XIX edición en Mérida y la número XX en Almendralejo constará de un jurado experto del que formarán parte catedráticos y críticos literarios de medios como El País o El Periódico Extremadura, un jurado popular que "se desdoblará" entre el club de lectura de Zafra y el de la localidad en la que se entregue el premio, y otro jurado final compuesto por once personas.

Así, inicialmente, el jurado de expertos escogerá entre 15 y 30 títulos, de los cuales, tras una votación interna en ese mismo jurado, saldrán cuatro obras nominadas que se entregarán a los dos jurados populares y al jurado final, el cual contará con ocho miembros de jurado de expertos, los dos coordinadores de los clubes de lectura y el ganador del premio anterior, que en este caso, será José Ovejero.

Otra de las novedades que Inma Chacón ha resaltado del premio es que, pese a que sienten que "la alcaldía" de Zafra los ha "echado" de la localidad, su deseo es que el certamen siga vinculado al lugar en el que premio y autora que le da nombre fueron dados a luz.

Por ello, se ha establecido que el autor o autora que gane el galardón deberá, tras recoger el premio, ir al Parador de Zafra para dar una charla sobre su obra y protagonizar la firma de libros.

"Estoy convencida de que (el premio) volverá a Zafra", ha asegurado Inma Chacón, al tiempo que ha instado a la ciudadanía a continuar luchando para que ello suceda.

Cabe señalar, según se ha avanzado en la rueda de prensa de este viernes celebrada en la sala Dulce Chacón del Centro Cultural Alcazaba, que la entrega del premio de este año tendrá lugar en la capital autonómica en la fecha que más se acerque al 3 de diciembre, día de la muerte de la autora.

Por su parte y, tras insistir en la importancia de "mantener y proteger" la memoria de quienes escriben la historia, como fue el caso de Dulce Chacón, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reivindicado a la ciudad como un "referente en la conservación del patrimonio, apoyo al teatro y fomento del arte" con eventos como este que "hoy" vuelven a "incidir" en el "carácter protector" emeritense de la "cultura con mayúsculas".