Policías locales, nacionales y el Batallón de emergencia de la UME reconocidos con las medallas al mérito de Protección Civil

El Batallón de Intervención de Emergencias I de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Diego Alberto Casquero Arias, el jefe del Cuerpo de Policía Local en la ciudad de Cáceres, Benedicto Cacho Morales, o el agente de dicho cuerpo en la capital cacereña Juan Ignacio Blanco Palacios, han sido algunos de los galardonados con las Medallas al Mérito de Protección Civil concedidas este lunes en la Delegación del Gobierno en Extremadura.

También han recibido dicha distinción José Antonio García Romo, a título póstumo a quien fuera jefe de la Brigada Provincial de Información de Cáceres; y la funcionaria de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Extremadura, Encarnación Utrera Hidalgo.

Esta última no ha podido asistir a este acto celebrado en la Delegación del Gobierno en Badajoz, donde se han entregado las Medallas al Mérito de Protección Civil correspondientes al año 2023 y que, en concreto, ha recibido el Batallón de Intervención de Emergencias I de la UME en su categoría de plata con distintivo azul por su intervención en los múltiples incendios que tuvieron lugar en el verano de 2022 en Extremadura.

El teniente coronel Alberto Modino ha recibido de manos del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, esta medalla de plata con distintivo azul concedida a dicho batallón, tras la campaña de incendios forestales de 2022 que fue "especialmente exigente" para el BIEM I, que intervino en los múltiples incendios que tuvieron lugar a mediados de julio en la región, y que fueron especialmente virulentos en la provincia de Cáceres.

Una ola de incendios que motivó el "total" despliegue del BIEM I repartido entre los distintos incendios que asolaban la provincia. Entre ellos el primer gran incendio del verano en Ladrillar, iniciado el 11 de julio con una duración de cinco días y que se solapó en el tiempo con los de Casas de Miravete y Torre de Don Miguel, que comenzaron el 14 y el 16 de julio respectivamente. Entre los días 17 y 19 de este mes se produjo el incendio de Jerte, y ya en agosto en Villasbuenas de Gata, del 10 al 12.

Para Modino, este tipo de reconocimientos es la representación "tangible" de los valores que tienen las Fuerzas Armadas, de manera que "esto no es solamente la UME" y la misma no estaría en este acto si no tuviera "detrás" a su "gran hermano, que es el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada o los cuerpos comunes".

Al mismo tiempo, ha expuesto que la UME está "permanentemente activa", este domingo para ir a Alicante o en dicha campaña de incendios sucedida en Extremadura en 2022, y ha querido recordar al cabo primero Guisado, fallecido en los incendios de Gata hace unos años y en memoria del cual el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Extremadura lleva su nombre.

Mientras, en el caso de Diego Alberto Casquero ha sido otorgada en la categoría de bronce con distintivo blanco tras su actuación el pasado 5 de enero de 2023 en la Cabalgata de Reyes de Badajoz, cuando, como jefe de la Unidad de Prevención y Reacción, se encontraba desarrollando su labor a pie en el dispositivo de seguridad y se le acercó una pareja, cuyo varón llevaba una niña pequeña que se estaba asfixiando.

Ante ello y "con la mayor celeridad y de forma refleja", arrebató al padre de sus brazos a la niña y sujetándola a lo largo de su brazo izquierdo le propinó un pequeño golpe "de forma certera" a la parte superior de la espalda. Así, logró que la menor empezara a llorar y liberar la obstrucción que tenía salvándole la vida, según se ha puesto de manifiesto en este acto, en el que la viuda de José Antonio García Romo ha recibido la medalla concedida a su marido a título póstumo y en categoría de bronce con distintivo rojo.

También la han recibido, en ambos casos de bronce con distintivo azul, los dos citados policías locales de Cáceres, Benedicto Cacho Morales, jefe del Cuerpo de Policía Local de la capital cacereña e inspector jefe de Policía Local y Juan Ignacio Blanco Palacios, agente del Cuerpo de Policía Local cacereño.