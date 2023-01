Pérez-Nievas (Cs) pide a Gragera que entregue el acta de concejal en Badajoz tras un caso de "puro transfuguismo"

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Navarra y candidato a la coordinación nacional de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, ha señalado que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, debería entregar el acta de concejal, tras un comportamiento que tilda de "absolutamente desleal" y de "puro transfuguismo".

Cabe recordar que Gragera recientemente ha causado baja en Cs para afiliarse al PP, partido con el que se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de mayo.

Pérez-Nievas ha aseverado que le "parece perfecto" que Gragera abandone el partido, pero que debería "automáticamente" dejar su acta y prepararse la campaña con el Partido Popular con el que "parece que va a ser el candidato", a tenor de los cual le sorprende que el PP no sea capaz de tener personas preparadas en Badajoz para liderar el partido.

De este modo, ha criticado en calidad de responsable de organización que el alcalde de Cs, rompiendo los acuerdos que tiene, se da de baja de un partido y no abandona su acta de concejal que ha "conseguido con Ciudadanos".

De este modo, además, "rompe el pacto" alcanzado a principios de la legislatura entre PP y Cs, según el cual el alcalde de Badajoz tiene que ser los dos últimos años de legislatura de Ciudadanos: "nosotros somos absolutamente críticos con la figura de Ignacio Gragera, creemos que su comportamiento es absolutamente desleal, que es un comportamiento de puro transfuguismo, que evidentemente él no debería ser el alcalde de Badajoz en este momento".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas en declaraciones a los medios con motivo del encuentro con afiliados para explicar el proyecto de la candidatura 'Renace Tu Partido' en la Plaza Alta, donde ha sido interpelado también por las declaraciones del portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y candidato a liderar el partido como portavoz político, Edmundo Bal, sobre la dirección nacional y el caso de Gragera.

Bal se refirió este pasado martes en su visita a Extremadura a los afiliados al partido, por los que dijo estar "muy preocupado", gente que "se siente sola", y que no han encontrado una respuesta en la dirección del partido tras el "flagrante caso de transfuguismo" de Badajoz.

Carlos Pérez-Nievas ha recordado al respecto que Edmundo Bal es el vicesecretario general del partido desde 2021 y no es una persona "que ha aparecido aquí y no tiene ninguna responsabilidad en la dirección política de este partido", como también ha rememorado que forma parte de la permanente del partido desde el inicio de este nuevo periodo con Inés Arrimadas como presidenta.

"Es decir que él tiene una responsabilidad en todo caso como parte de un equipo y de un órgano colegiado como es la permanente y su condición de vicesecretario general. Criticar lo que él no ha hecho a mí me sorprende", ha apuntillado.

Por otro lado y en relación a los concejales de Ciudadanos en Badajoz, ha explicado que estuvo con el Grupo Municipal de la formación naranja hace unas dos semanas y que ellos le trasladaron que llevan toda la legislatura trabajando en sus competencias en sus concejalías delegadas, a tenor de lo cual ha remarcado que desde Cs "ahora no" van a abandonar el resultado de su trabajo.

"Por lo tanto", ha dicho, Ciudadanos "acabará" con sus concejales delegados, "a no ser que el alcalde tome otra decisión", en aras de acabar su trabajo, a partir de lo cual tendrán una candidatura liderada por una persona de Ciudadanos y "desde luego" darán "la guerra a la candidatura del PP en Badajoz".

En este sentido, ha defendido los "logros" que ha conseguido Ciudadanos, "no una persona individual sino Ciudadanos", "aquí están" en la ciudad de Badajoz y que cree que tienen que "sacar pecho y rédito de lo que hay", como también considera que, en su opinión, Gragera "lo que tiene que hacer es dejar su condición de alcalde", y dejar que se cumpla el citado pacto, y que "mientras no lo haga está realmente contraviniendo los principios básicos de la decencia política", así como el hecho de que es el alcalde y "lo ha sido porque pertenecía a Ciudadanos no por ser él quien era".

Asimismo y preguntado por si cree que los ediles de Cs seguirán en el partido de cara a las próximas elecciones y por si tienen algún candidato en la ciudad, ha considerado que deben acabar su trabajo, aunque "es verdad" que cuando se produce "el momento de que Ignacio Gragera abandona" se plantean "muchas dudas", tras lo que ha sostenido que "lo más razonable es acabar" dado que quedan muy pocos meses de legislatura, y que también es "lo más razonable" para la estabilidad de lo que queda de la misma.

Una estabilidad que ha sido "un poco puesta en cuestión por el que había sido alcalde, Ignacio Gragera, que es el que realmente cuestiona toda la situación", ha indicado, junto con que los afiliados, la gente que les acompaña de Badajoz, tendrán que decidir "entre ellos" las personas y ver qué voluntarios hay para poder participar, y que "no" le cabe duda de que los concejales van a acabar su legislatura con Cs, tras lo cual cada uno será libre de volverse a su trabajo o de volverse a presentar por la formación naranja.

En esta última, ha agregado, tienen "las puertas abiertas al que tiene la experiencia para que quiera repetir" y ante lo cual y como secretario de Organización les pediría que se comprometieran con Cs y, a este respecto, ha dicho que "hay un compromiso de que van a acabar la legislatura con nosotros hasta el final".

Interpelado también por el coordinador regional del partido, David Salazar, del que Edmundo Bal mostró este martes su confianza en que continúe en el proyecto de la formación naranja, Carlos Pérez-Nievas ha explicado que estuvo con Salazar en la citada reunión que mantuvo con los concejales de Badajoz y se ha referido a su situación personal, como amigo de Ignacio Gragera y del hecho de que "haya tomado esa decisión y desde luego haya condicionado tanto la actividad del partido", algo que "para él es duro y difícil" y que entiende "perfectamente".

A su juicio, en este momento lo que tiene que hacer Salazar es "pensar, tranquilizarse", al tiempo que ha resaltado que cuenta con el apoyo del secretario de Organización tanto nacional como el secretario de la provincia, que cuenta con el apoyo de la afiliación, que "tiene que estar tranquilo" y que "luego tomará las decisiones que le parezca oportuno".

"Hablo con él con frecuencia, le traslado el apoyo que le da el partido porque su situación personal es complicada, porque repito es una decisión personal muy íntima y eso es complicado cuando alguien hace una faena claramente de ese tipo", ha destacado Pérez-Nievas, que ha avanzado que, después de la Asamblea de Cs, habrá un proceso donde se tendrá que replantear qué candidato se presenta a unas primarias para la Asamblea de Extremadura, para la Presidencia del gobierno autonómico.

Esa persona, ha dicho, es la que luego será la figura del coordinador o secretario general autonómico de Ciudadanos. "A partir de ahí desde luego David tiene que pensar si lo quiere hacer, si participar en ese proceso o quiere tener otra responsabilidad política y lo que él decida yo claramente creo que lo apoyaremos", ha concluido.