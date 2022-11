Paro general y corte de carretera este jueves contra el "desmatelamiento" del Hospital de Llerena

La protesta comenzará con una manifestación que partirá a las 12,00 horas desde la puerta principal del hospital hacia la carretera nacional N-432, a unos 300 o 400 metros del centro sanitario, donde cortarán el tráfico durante algún tiempo aún sin precisar.

Desde la propia plataforma señalan que el corte durará entre una hora y una hora y media, aproximadamente, para posteriormente dirigirse hacia el centro de la población. La plataforma continúa así con sus protestas en las que viene advirtiendo del "proceso de desmantelamiento" que, además, se ha visto "acelerado" con la actual gerente , Rosa Soria Corón, señalan en una nota de prensa. El colectivo describe en un comunicado que cuando el hospital abrió sus puertas, aún en tiempos del antigua Insalud, contaba con las especialidades de traumatología, cirugía o radiología los 365 días al año. Sin embargo, actualmente las guardias de radiólogos se hacen "un día sí y otro no", y en cuanto a la traumatología "no hay especialista que cubra las urgencias de viernes a domingo, festivos ni periodos vacacionales". Otro tanto, señalan, sucede con la cirugía, donde "ya no se hacen intervenciones de calado y prácticamente desaparece la cirugía mayor".

El colectivo viene denunciando un "acúmulo de agravios" en los últimos años, "antes incluso de que se produjera la actual falta de facultativos", lo cual "confirma las directrices de desmantelamiento que se está llevando a cabo desde la administración autonómica".