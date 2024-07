VATICANO

El Papa Francisco recibirá a la presidenta extremeña María Guardiola en las "próximas semanas"

"¡Emocionada por la maravillosa noticia que he recibido! El arzobispo monseñor Rodríguez Carballo me ha trasladado que Su Santidad el Papa Francisco me recibirá en las próximas semanas", ha publicado en la red social 'X'

Redacción