La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha advertido de la “situación catastrófica” en la producción de pimentón por las lluvias torrenciales de mayo

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha advertido de la “situación catastrófica” en la producción de la presente campaña de pimiento para pimentón, que se ha visto afectada por las lluvias torrenciales que se produjeron en el mes de mayo, junto con las bajas temperaturas registradas al inicio de la campaña de riego. Tal y como ha señalado Ignacio Huertas, secretario general de la organización agraria, “aunque todavía no han finalizado las tasaciones de los técnicos de la D.O. de Pimentón de la Vera, ya podemos hablar de una reducción del 70% de la producción”. Es por esto que UPA-UCE ha reclamado a las industrias del sector una subida de los precios actuales, que permita cubrir los costes de producción de los agricultores. Según ha explicado Huertas, “la bajada de la cosecha hace que los costes por kilogramo se hayan disparado, a lo que además hay que sumar que este año la mayoría de las explotaciones van a tener que realizar dos pases en la recogida, lo que va a incrementar todavía más la inversión en mano de obra (más de 2.000 euros/hectárea)”. Por todo esto, UPA-UCE estima que los costes medios van a estar sobre los 6 euros/kg, así que insta a las industrias a que paguen precios que cubran estos gastos. “Además, aconsejamos a los productores de pimiento que no vendan a aquellos que quieran pagar precios por debajo de los mismos y también vigilaremos para denunciar a aquellas industrias que incumplan la Ley de la mejora de la Cadena Alimentaria”, ha insistido el secretario general.