La ministra de Transportes participa este jueves en un viaje de pruebas del tren de altas prestaciones entre Plasencia y Badajoz

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, realizará mañana jueves un "viaje de pruebas" en tren comercial en la Línea de Alta Velocidad de Extremadura, entre Plasencia y Badajoz. Se trata de un tren de altas prestaciones Talgo 730 Alvia que circulará entre Badajoz y Plasencia y que entrará en funcionamiento en julio. Los Alvia de la serie 730 son trenes híbridos, con tecnología de tracción tanto diésel como eléctrica, que cuentan además con un sistema de rodadura desplazable, característica que les permite circular tanto por vías de ancho estándar, Línea de Alta Velocidad, como por vías de ancho convencional. Renfe ha invertido más de 11 millones de euros en la renovación de los 14 trenes que vienen a Extremadura. Complementarán a los media distancia 598 y 599 que operan hasta ahora. El tiempo de duración del viaje significará un ahorro de tres cuartos de hora con respecto a lo que se tarda ahora mismo en el recorrido Plasencia-Badajoz y viceversa, que ronda las tres horas. Es una de las principales mejoras de la nueva plataforma ferroviaria, a la espera de conocer las futuras frecuencias y los horarios. Asimismo, en el trayecto hasta Madrid el ahorro será de 50 minutos y se tardará una media de cuatro horas. Con la nueva infraestructura se podrá decir que Extremadura tiene tren rápido, pero no alta velocidad puesto que aún no existirá la electrificación; las catenarias no llegarán hasta el próximo verano. Eso sí, habrá doble vía en casi todo el recorrido.

RECORRIDO

La ministra estará acompañada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, la presidenta de Adif y Adif AV, María Luisa Domínguez, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas, entre otras autoridades. Según comunican desde el ministerio, el recorrido tiene como objetivo comprobar el estado de la Fase I de esta línea de cara a su próxima puesta en servicio y se efectuarán paradas en las estaciones de Cáceres y Mérida. El viaje comenzará en la estación de Plasencia a las 9,40 horas, y el tren llegará a Badajoz a las 11,55 horas, donde está previsto que las autoridades realicen intervenciones en la plaza de la estación. El tren de vuelta saldrá de Badajoz a las 12.45 horas y efectuará paradas en Mérida, Cáceres y Plasencia.