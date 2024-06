El migrante hospitalizado en Mérida con tuberculosis evoluciona de forma favorable

El migrante ingresado en el Hospital de Mérida por tuberculosis evoluciona favorablemente, mientras que se han iniciado protocolos en el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI), en el antiguo Albergue Municipal, donde residen aproximadamente 800 personas procedentes de Canarias.

Así lo ha confirmado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, quien ha recordado que las competencias de estas instalaciones son del Gobierno, pero con quien se está colaborando para prestar atención sanitaria a los usuarios, "como no puede ser de otra manera".

Es el único paciente que está recibiendo tratamiento en el hospital, mientras que los tres últimos casos detectados, lo están recibiendo en el centro de acogida "siempre de la mano del Servicio Extremeño de Salud con protocolos y con tratamientos establecidos de forma conjunta para el bienestar de estas personas".

"Está respondiendo bien, y el resto de aislados dentro del albergue también", ha remarcado García Espada, quien ha añadido que se han establecido protocolos conjuntos, de tal forma que el Servicio Extremeño de Salud está colaborando con la entidad que gestiona el centro para que haya "protocolos de tratamiento y de aislamiento de estos pacientes y de futuros casos que pudieran aparecer".

Con respecto a la activación de la tarjeta sanitaria para los migrantes acogidos en este centro, ha asegurado que no hay ninguna petición al respecto en el Servicio Extremeño de Salud, y en este sentido ha recordado que como paso previo deben estar empadronados, lo cual entiende que "a día de hoy no se ha debido de cumplir porque no existe ninguna petición".