Más de 16.800 extremeños faltan cada día a su trabajo con una baja médica en el tercer trimestre de 2022

La tasa de absentismo laboral en Extremadura se situó en el 5,2 por ciento en el tercer trimestre de 2022, cuatro décimas menos que la media nacional, según los datos publicados este lunes en el Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral, elaborado por la empresa de recursos humanos Randstad.

Así, más de 16.844 extremeños faltan cada día a su trabajo con una baja médica, que se elevan a 21.897 contando las bajas sin justificar.

El estudio refleja que 1.150.559 españoles no acuden a su puesto de trabajo de media cada día. De ese total, el 76,8% se ausentó por incapacidad temporal, mientras que el 23,6% no contaba con baja. De esta forma, el absentismo laboral no justificado se situó en el 1,3%.

Las comunidades que superaron la media nacional de absentismo laboral en el tercer trimestre de 2022 fueron País Vasco, con una tasa del 7,2%; Galicia, del 6,5%; y Canarias, del 6,4%.

Las regiones con menor tasa de absentismo, un trimestre más, fueron Baleares, que registra un 5,1%; La Rioja, un 5%; y la Comunidad de Madrid, un 4,8%.

Por volumen de trabajadores en absentismo total, Cataluña lidera el ranking, con una media de 202.914 trabajadores, seguido de los 183.714 de Andalucía, los 151.992 de la Comunidad de Madrid y los 113.943 trabajadores en absentismo total de la Comunidad Valenciana. Estas cuatro comunidades aúnan el 56,7% de todos los profesionales que se ausentaron a diario durante el tercer trimestre de 2022.

Las cifras más bajas se detectaron en La Rioja, con 7.245 trabajadores en absentismo total; Cantabria, con 15.785; y Navarra, con 17.263 trabajadores.

LA INDUSTRIA LIDERA EL ABSENTISMO

El sector en el que se registró una mayor tasa de absentismo laboral durante el tercer trimestre de 2022 fue el de la industria, con un 6%, por encima de la media nacional del 5,6%.

Por su parte, los servicios igualan la cifra del país, con un porcentaje del 5,6%, igual que la media de la economía, mientras que en la construcción la tasa se sitúa en el 4,3%.

Los sectores concretos de actividad que registraron menores tasas de absentismo durante el tercer trimestre de 2022 fueron la industria del cuero y del calzado, con un 3,9%; la educación, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos, del 3,7% en ambos casos; la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, con una tasa del 3,6%; y las actividades jurídicas y de contabilidad, en el 3,4%.

En la clasificación por sectores concretos de actividad, las mayores tasas de absentismo aparecen en las actividades de juegos de azar y apuestas, con un porcentaje del 9,6%. La tasa de absentismo laboral en las actividades sanitarias fue del 9,3% en el tercer trimestre de 2022, mientras que en la asistencia en establecimientos residenciales se situó en el 9,2%.