Kini Carrasco destaca el impacto deportivo y económico del Campeonato de España de Autocross de Jerez de los Caballeros

El director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Kini Carrasco, ha participado este jueves en Mérida en la presentación de la 52ª edición del Campeonato de España de Autocross de Jerez de los Caballeros, junto al concejal de Deportes del Ayuntamiento jerezano, Mario Méndez; el presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, Ángel Cano, y el gerente del Motor Club Ciudad Jerez de los Caballeros, Francisco Delgado.

La competición se celebrará del 23 al 25 de octubre y reunirá a pilotos, equipos y aficionados de diferentes puntos de España, consolidando la trayectoria de esta cita dentro del calendario automovilístico nacional.

Durante su intervención, Carrasco ha reconocido "el esfuerzo organizativo que supone sacar adelante un acontecimiento de estas características y ha destacado la implicación de los voluntarios, así como la importancia de la colaboración entre las instituciones y los patrocinadores privados".

Asimismo, ha incidido en el valor de estos campeonatos para acercar disciplinas deportivas menos conocidas a los jóvenes, despertar su interés por nuevas modalidades y favorecer el relevo generacional.

Por su parte, desde el Motor Club Ciudad Jerez de los Caballeros han agradecido el respaldo recibido y han destacado la repercusión económica de la prueba, que movilizará a una caravana de alrededor de 300 personas que se alojarán, consumirán en los establecimientos locales y tendrán la oportunidad de conocer Jerez de los Caballeros y su comarca durante el fin de semana.

Finalmente, el director general ha trasladado la disposición de la Junta de Extremadura a seguir colaborando en iniciativas que contribuyan al desarrollo del deporte y a la promoción del territorio, animando a los aficionados a disfrutar de esta nueva edición del campeonato.