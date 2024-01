La Junta traslada a las OPAS que el regadío de Tierra de Barros es su "anhelo" pero ahora está en manos de Europa

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha trasladado este martes a representantes de las organizaciones agrarias el interés de la Junta por llevar a buen puerto el proyecto de regadío de Tierra de Barros, pero ha insistido en que no depende de la administración autonómica y sí de que la Comisión Europea dé su aprobación al impacto ambiental de la nueva infraestructura.

Tras la reunión, el consejero ha avanzado que comparecerá la próxima semana, a petición propia, en la Asamblea de Extremadura, para abordar un proyecto valorado en 350 millones de euros, de los cuáles 65 aporta la comunidad de regantes, y el resto, 285 millones, la Unión Europea a través del Feader, que la Junta tendría que ejecutar en un horizonte máximo de diciembre de 2025.

"Deberíamos correr mucho para ejecutar el proyecto siempre y cuando el impacto ambiental fuera positivo y pudiéramos disponer de los citados fondos", ha aseverado el consejero, quien ha reconocido que no todas las organizaciones agrarias han recibido las explicaciones con el mismo resultado. "Unos lo han entendido de una manera, otros lo han entendido de otra manera", ha dicho.

En todo caso, ha expuesto que ha pretendido que todas las organizaciones "supieran de primera mano la situación real" del proyecto tal y como se la han "encontrado" a su llegada al gobierno regional.

"Hemos sido claros y hemos transmitido el mismo mensaje siempre, que va a ser el mismo mensaje que transmita en la comparecencia", ha dicho, de la próxima semana en la Asamblea, y que pasa por aclarar que sin el visto bueno ambiental de Europa no se puede empezar con la ejecución del proyecto porque "los fondos están retenidos".

"Sin el impacto ambiental en Europa no dispondremos de esos fondos para ejecutar el regadío Tierra de Barros, que es el gran sueño de una comarca y de toda Extremadura", ha insistido Higuero, quien ha remarcado que abordará esta cuestión el próximo 14 de febrero en una reunión en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

UPA UCE

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que se ponga "al frente" del proyecto de regadío en Tierra de Barros ante la "negligente" gestión que ha realizado sobre el mismo el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, sembrado "dudas y alarma" en los 1.200 agricultores implicados.

Así lo ha indicado, en un comunicado, tras la reunión a la que ha asistido junto a otras organizaciones agrarias, con el consejero extremeño, cuyas explicaciones no han convencido a UPA-UCE Extremadura, que considera que Higuero ha puesto "en tela de juicio el funcionamiento de la propia Junta", y que "lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno es una gestión eficaz, con rigor, seriedad y que no genere más problemas a los ciudadanos. Justo todo lo contrario es lo que ha hecho el consejero Ignacio Higuero con el regadío de Tierra de Barros".

DELEGADO DEL GOBIERNO

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del regadío de Tierra de Barros es "de la Junta" y es "positiva" y ha insistido en que la obra de este proyecto "se puede empezar y licitar ya".

Quintana, a preguntas de los medios, ha indicado que le "sorprende un poco" los "cambios de opinión" y las afirmaciones del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, cuando dice que "no va a hacerlo --el regadío-- mientras no tenga la Declaración de Impacto Ambiental de Bruselas".

"No, no, la Declaración de Impacto Ambiental es de la Junta de Extremadura. La Declaración de Impacto Ambiental es positiva por parte de los técnicos de la Junta de Extremadura. Mientras los técnicos de la Junta de Extremadura no digan absolutamente nada eso es lo que hay", ha aseverado.