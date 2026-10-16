La Junta plantea una subida salarial de más de 14 millones de euros anuales para los trabajadores de SES

La Junta de Extremadura ha planteado una subida salarial para los aproximadamente 20.000 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) de más de 14 millones de euros anuales.

"Son 14 millones de euros anuales, además, de forma adicional, se irán sumando durante cuatro años, que viene a dar una totalidad de más de 58 millones de euros acumulados", ha destacado la directora gerente del SES, Encarna Solís.

Solís se ha pronunciado de esta forma tras la celebración este jueves de la Mesa Sectorial de Sanidad y ha explicado que la subida será para todos los profesionales del SES.

Por ello, ha remarcado que, con esta oferta de la administración autonómica, se abre a la mesa, de la que también forman parte los sindicatos, de cara a trabajar en cómo hacer esta distribución.

Así, ha emplazado Solís a nuevas reuniones y a trabajar "de la mano" con los representantes de los empleados para que así se beneficien los, aproximadamente, 20.000 trabajadores del SES.

A preguntas de los medios, la directora gerente del SES ha destacado que los sindicatos han valorado de "forma positiva" esta cuantía, aunque ha remarcado que se está "todavía abiertos" a poder trabajar sobre ella.

"Evidentemente se ve, se alcanza y se palpa que es una subida que está estudiada y trabajada", ha remarcado Encarna Solís, quien ha añadido que el objetivo de la Junta es que todos los profesionales puedan alcanzar la media salarial con el resto de España.

"Esta subida lo que viene a hacer es que ahora ellos estudien de qué forma queremos redistribuir estos millones para que todos los profesionales alcancen en la tabla retributiva, acorde a lo que se estudia con todas las comunidades autónomas, todos puedan estar en la media o incluso por encima de la media", ha asegurado.