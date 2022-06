La Junta no se plantea cambios en el modelo territorial ni a corto ni medio plazo

La Junta de Extremadura no pretende modificar "ni a corto ni a medio ni a largo plazo" el actual modelo de ordenación territorial de la comunidad en cuando a comarcas, mancomunidades "ni nada" de lo que actualmente se conoce.

De este modo lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Juan Antonio González, quien sí ha reconocido no obstante que sí que hay sobre la mesa una serie de "directrices generales" de posibles configuraciones de ordenación territorial "para intentar mejorar los servicios" que "no obligan absolutamente a nada", al no ser de "aplicación ejecutiva".

Ha señalado, así, que existen sobre la mesa unas "directrices de ordenación territorial que no obliga absolutamente a nada" que "son directrices generales sobre posibles configuraciones para intentar mejorar los servicios, pero esto no obliga absolutamente a nada".

En este sentido, el PP extremeño ha pedido a la Junta que retire su "propuesta" de ordenación territorial en nuevas demarcaciones comarcales para que se negocie "desde cero" y con el "máximo consenso" con los grupos parlamentarios.