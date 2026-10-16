La Junta ofrece cerca de 55 millones para la homologación de los funcionarios, que sindicatos ven "insuficientes"

El director general de Función Pública, Hugo Curiel, ha avanzado que la Junta de Extremadura ha ofrecido cerca de 55 millones de euros para la homologación salarial de los empleados públicos de la Administración General, una cantidad que los sindicatos han considerado "insuficiente".

Junta y sindicatos han celebrado este jueves una reunión de la Mesa Sectorial de Administración General para tratar la homologación salarial y, tras ella, las partes se ha emplazado a nuevos encuentros para seguir negociando en este sentido.

A su término, el director general ha valorado el inicio de la negociación y ha subrayado que la administración autonómica ha puesto sobre la mesa una cantidad "cercana a los 55 millones de euros" para trabajar de cara a la equiparación salarial de los empleados.

"53 millones, más una parte que va a ir destinada a la equiparación de las categorías del Sepad con el SES, a razón de unos 13.157.000 euros al año durante cuatro anualidades 27, 28, 29 y 30", ha señalado Curiel en declaraciones a los medios.

Por su parte, representantes de los sindicatos con presencia en la mesa --CSIF, UGT, CCOO, USO y SGTEx-- han coincidido en señalar que la cantidad es "insuficiente" y que la intención es conseguir que la subida salarial sea efectiva desde enero de 2027, aunque el acuerdo final se alcanzara con posterioridad a esa fecha.

400 MILLONES DESDE 2023

Curiel ha puesto en valor que la Junta, desde 2023, ha abonado cerca de 400 millones de euros a los empleados públicos, que son el "activo fundamental" de la administración autonómica.

Así, en 2027, la Junta pagará 164 millones, que corresponden a la subida al 4,5 por ciento más el 0,5 por ciento, y culminará el tercer pago de los atrasos del año 2020.

Por ello, ha valorado "muy positivamente" el inicio de la negociación en la que la Junta de Extremadura ha puesto encima de la mesa una cifra que está cercana a los 55 millones de euros.

De esa cantidad, casi 53 millones corresponden al grueso de los trabajadores del ámbito de la Administración General, mientras que el resto se reserva, según Curiel, a la equiparación de categorías del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) con el Servicio Extremeño de Salud (SES).

De este modo, y preguntado por las críticas de los sindicatos, que han considerado que esta cifra es "insuficiente", el director general ha señalado que "hay que quedarse con lo positivo" de sentarse y hablar, además de destacar que las partes se han emplazado a futuras reuniones para "seguir avanzando".

Sobre la cuantía propuesta, ha asegurado que es "la que es, según las disponibilidades presupuestarias".

POSICIÓN DE LOS SINDICATOS

El responsable del sector de Administración General de CSIF Extremadura, Juan José Samino, ha señalado que la oferta de la Junta "sigue siendo insuficiente" pero ha reconocido que es un "buen punto para empezar a negociar" y ver a partir de ahora qué es lo que sucede en próximos encuentros.

En esta línea, Samino ha incidido en que la subida salarial tenga efecto desde el 1 de enero 2027 aunque se llegue a dicho acuerdo con posterioridad.

"Queremos que entre los presupuestos de este año que viene y la firma sea en diciembre, sea en enero o sea en marzo, lo que sí queremos que entre dentro de los presupuestos de 2027 desde el día 1 de enero", ha remarcado.

En el turno de CCOO, el responsable del sector de Administración Autonómica, José Sánchez Carroza, ha mostrado su satisfacción por el inicio de una "negociación real" aunque la cifra ofertada por la Junta no sea la "más adecuada".

"Nosotros consideramos que no llega al 20 por ciento que nosotros estimamos, con lo cual es una cifra todavía pequeña para poder llegar nosotros a un acuerdo, teniendo en cuenta también que otro sector tiene una partida presupuestaria mucho mayor que la que a nosotros nos ofrecen --en referencia a Educación--", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Así, ha indicado que se le ha planteado a la Junta que se necesita disponer de más datos para seguir negociando como, por ejemplo, conocer el número total de trabajadores, aunque en estos momentos estén censados 17.500 empleados públicos en el ámbito de la Administración General.

"Evidentemente al 20 por ciento nos vamos a llegar, que es lo que nosotros estamos solicitando para llegar a una equiparación real", ha subrayado, además de considerar extenso el horizonte temporal de cuatro años.

Asimismo, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Érica Gutiérrez, ha lamentado que se parta de una oferta inferior a la planteada para la homologación en Educación, por lo que su sindicato la considera "totalmente insuficiente".

Por ello, ha dicho que la cantidad ofertada por la Junta no elimina ni reduce la "brecha salarial" que padecen los trabajadores extremeños respecto a los de otras comunidades, al tiempo que ha incidido en que UGT tiene "ánimo de negociar" en este sentido.

"No podemos admitir que los trabajadores del ámbito de Administración General partan de una cantidad menor de la que parte el ámbito docente, porque realmente estás estableciendo unos salarios, unas desigualdades que se siguen manteniendo en Administración General", ha asegurado.

Por su parte, el secretario general de USO Extremadura, Luis Manuel Gil, ha valorado el inicio de las negociaciones de cara a la equiparación salarial en la Administración General, ya que era una reclamación desde 2024.

Así, y aunque las cifras presentadas por la administración autonómica quedan "muy por debajo" de lo que "sería necesario para tener una equiparación real", ha señalado que USO no tiene "prisa por firmar un mal acuerdo".

También ha dicho que se ha llegado a plantear la opción de esperar a que pasen las elecciones nacionales, por si fuera posible utilizar parte del importe de la financiación autonómica para hacer frente a la equiparación salarial que, USO ha cifrado en, aproximadamente, un 20 por ciento de media en el conjunto para cada puesto.

De este modo, Gil ha informado de que, según los cálculos de USO, haría falta unos 125 millones de euros para la equiparación salarial, a distribuir en un periodo de cuatro años a una media de unos 31 o 32 millones de euros por año dentro de la legislatura 2027-2030.

Finalmente, el secretario de Organización y Acción Sindical SGTEx, Antonio Mateo Durán, ha señalado que existe una "brecha" de entre el 20 y el 21 por ciento del sueldo de los empleados públicos extremeños con los de otras comunidades autónomas.

Por ello, entiende que la cantidad necesaria para dicha homologación salarial oscilaría entre los 100 y 125 millones de euros, por lo que los 55 millones ofrecidos por la Junta, en cuatro años, son insuficientes.

"No tenemos prisa ninguna, lo que sí queremos es que cuando se firme el acuerdo realmente se llegue a una homologación casi total con respecto a la media nacional", ha dicho, aunque ha hecho hincapié en que el acuerdo debería tener carácter retroactivo a 1 de enero de 2027.