Desde Julio del 2020, la cesta de la compra se ha encarecido en un 33 por ciento en Extremadura

La cesta de la compra se ha encarecido un 33 por ciento en Extremadura desde julio de 2020, un incremento que se dispara hasta el 38 por ciento en el caso de los productos frescos.

Así lo pone de manifiesto la Unión de Consumidores de Extremadura en un informe que ha presentado este jueves en rueda de prensa en Mérida sobre el impacto de la inflación en la cesta de la compra, y en el que ha observado diferencias de precio entre establecimientos de la región de hasta el 28 por ciento. De acuerdo a este informe, recogido en el último número de la vista 'Consumidorex', si se comparan los precios obtenidos en la actualidad con los que tenía la cesta de la compra en el último informe realizado en julio de 2020, éstos han aumentado un 33 por ciento, y en los productos frescos, un 38 por ciento.

Además, la UCE insta al consumidor a estar vigilante ante la denominada "reduflación", que supoone un recurso de los fabricantes para enmascarar sus subidas de precios, y que pasa por mantener el mismo precio, pero reducir la cantidad de producto.

De acuerdo a los datos aportados por la UCE, la diferencia entre establecimientos en la región alcanza el 28 por ciento, aunque apunta que existen alimentos en la cesta básica de la compra con diferencias de casi el 70 por ciento dependiendo del establecimiento en el que se adquiera.

Ante esta situación, si cada consumidor gasta alrededor de 1.800 euros en comida cada año, la diferencia entre comprar en un establecimiento u otro puede ser de 500 euros anuales, señala la UCE, que aconseja para ahorrar en la cesta de la compra diversificar, y no adquirir todos los productos en el mismo establecimiento.

No obstante, la UCE insta al consumidor a que "no se deje engañar por las ofertas que le llegan a su buzón en forma de folleto publicitario", ya que el "producto gancho que aparece en la portada a un precio realmente atractivo" supone el "anzuelo" que pone el supermercado para que acuda al establecimiento, y "una vez dentro, compre ese aceite tan barato y, ya de paso, otras muchas cosas que no suelen ser tan económicas", señala la UCE en nota de prensa.