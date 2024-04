Investigado por conducir sin puntos en el carnet en Cáceres y detenido su acompañante que estaba en búsqueda por varios delitos

Agentes de la Guardia Civil han investigado a un hombre tras ser sorprendido cuando conducía sin permiso de conducción cerca de la ciudad de Cáceres, y han detenido a otro que le acompañaba tras comprobar que le constaban hasta cinco requisitorias nacionales en vigor de búsqueda y detención por diferentes delitos.

La actuación tuvo lugar este pasado martes cuando la Guardia Civil realizaba un control de vehículos en una carretera próxima a Cáceres, en el que dieron el alta un vehículo en el que viajaban tres personas.

Durante la inspección, los agentes pudieron constatar que el vehículo no disponía de la correspondiente inspección técnica periódica en vigor, y además, el conductor, que carecía de documento identificativo, facilitó a los agentes una supuesta identidad, que no se creyeron, al sospechar que no se trataba de esa persona, según explica la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras las gestiones practicadas en torno a su identidad, el conductor acabó reconociendo a los agentes la falsedad de los datos que estaba facilitando, tras haberse hecho pasar por su hermano, ya que no disponía de permiso de conducción, que le había sido retirado por pérdida total de puntos en 2021.

Como resultado, este hombre fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, por conducción de un vehículo a motor con pérdida total de los puntos asignados.

Además, durante la identificación de los ocupantes del vehículo se descubrió que a uno de ellos le constaban hasta cinco requisitorias nacionales en vigor, de búsqueda y detención, dimanantes de distintos juzgados de la provincia de Alicante, por delitos que incluían lesiones, hurto o violencia en el ámbito familiar.

Ante esta situación, el hombre, residente en la localidad cacereña de Monroy, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial en Cáceres.