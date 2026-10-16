Intervenidos más de 1.200 artículos falsificados en los puestos de venta ambulante de la Feria de Zafra

La Guardia Civil ha intervenido más de 1.200 artículos falsificados en diferentes puntos de venta ambulante del recinto ferial durante la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

Las inspecciones se han saldado con la investigación de cinco personas, vecinas de Plasencia, Albacete, Linares, Mérida y Sevilla, como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial, y la retirada del mercado de un total de 1.279 objetos falsificados.

Los dispositivos de inspección se desarrollaron en las zonas habilitadas para el comercio itinerante, donde se detectó la exposición y comercialización ilícita de género que imitaba de forma fraudulenta a firmas de reconocido prestigio internacional.

La primera actuación tuvo lugar el primer día de inauguración ferial, cuando los agentes detectaron e investigaron dos delitos contra la propiedad industrial, aprehendiendo 1.081 carcasas de terminales móviles falsificadas, así como un lote de relojes de alta gama falsificados expuestos al público que incluía 10 unidades de una conocida marca y 13 unidades de otra firma de lujo.

Al día siguiente, durante las inspecciones habituales también se constató la comisión de otro delito contra la propiedad industrial, procediéndose a la incautación de un variado catálogo de artículos de lujo falsificados.

Entre el género se encontraban 68 piezas de bisutería de diversas firmas de prestigio, 52 relojes de alta gama que imitaban modelos de diseños exclusivos y 33 carteras y artículos de marroquinería falsificados, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El dispositivo en el recinto ferial culminó con la investigación de otros dos delitos. Así, se inspeccionó un primer puesto de venta en el que se intervinieron siete relojes falsificados, mientras que en la segunda inspección se intervinieron otros 15 relojes adicionales de diferentes marcas de lujo.

La Guardia Civil recuerda que la adquisición de estos productos en los canales de venta ambulante no autorizada, además de suponer un "grave perjuicio económico" para las marcas registradas, los creadores y el comercio legítimo, genera una "competencia desleal destructiva" en eventos de gran afluencia como la feria zafrense. Asimismo, carecen de cualquier tipo de control de calidad o garantía para el usuario.

Las mercancías intervenidas en los mostradores han quedado depositadas a disposición de la autoridad judicial competente, en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra, ante la cual deberán responder los investigados como presuntos autores de los citados ilícitos penales.