Guardiola reafirma en FITUR su compromiso con el sector turístico extremeño

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este miércoles el compromiso del Ejecutivo con el sector turístico extremeño y ha anunciado que, entre otras iniciativas, la programación de la 70 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida también será presentada en Nueva York. Además, la ciudad será testigo de la inauguración de la exposición Theatrum Mundi, una recreación del Teatro Romano y de su entorno realizada por el arquitecto Jesús Martínez.

La jefa del Ejecutivo extremeño ha hecho este y otros anuncios durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se ha celebrado en Ifema, Madrid, y que ha contado con la presencia de SS.MM. los Reyes.

Tras hacer un recorrido por el stand de Extremadura junto a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la directora general de Turismo, Anabel Domínguez, la presidenta de la Junta ha asegurado que Extremadura es "una alternativa referente a los destinos de playa y grandes ciudades".

"Nuestra tierra será la alternativa de turismo de interior de alto valor cultural y de ocio frente a los destinos de playa y grandes ciudades. Una oferta rica, intergeneracional, para todas las economías: turismo azul, turismo de vías verdes, turismo termal, turismo gastronómico, turismo ornitológico, turismo arqueológico, turismo de museos, turismo para cinéfilos y seriéfilos a través de sus lugares de rodaje... Pero siempre una oferta de calidad, no masificada, no genérica, no homogénea; sino personalizada, plural, inclusiva, adaptada al viajero, tentadora y única", ha garantizado.

Además del impulso internacional al citado festival y al Teatro Romano, Guardiola ha celebrado la incorporación a la familia de Museos de Extremadura del Museo de El Madruelo en Cáceres y la creación de la primera y única sala en España concebida en exclusiva desde su origen para la cultura tartésica. En concreto, la Sala Tartésicos se ubicará en el Museo Arqueológico de Badajoz, donde se presentarán los hallazgos del yacimiento de El Turuñuelo.

"Hoy presentamos al mercado del turismo una oferta en contenidos de alto valor que vienen a sumarse a las maravillas que hacen de Extremadura un destino extraordinario", ha señalado en referencia a 'Extremadura Extraordinaria', el lema elegido para la 44ª edición de FITUR.

Asimismo, la presidenta del Ejecutivo regional ha destacado la apuesta de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes por la "internacionalización" del turismo para desestacionalizar y generar más valor y rentabilidad a las empresas del sector.

Durante FITUR 2024, los empresarios extremeños han contado con la presencia de asesores de las más importantes plataformas comercializadoras, como Booking, Civitatis y Expedia, y con el apoyo de Extremadura Avante. En este contexto, son numerosas las reuniones con diferentes países que se han producido para la comercialización y el estudio de las ferias internacionales más interesantes.

El stand de Extremadura durante esta edición de FITUR 2024 acogerá hasta 50 presentaciones de localidades diferentes, que van desde recreaciones de batallas, astronomía, años jubilares o fiestas de interés turístico.