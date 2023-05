Guardiola insiste en gobernar en solitario y pedirá su apoyo para ello a Vara y a Vox

La Presidenta del PP extremeño, continúa inamovible en sus posturas. Se va a presentar a la investidura como presidenta de la Junta. Quiere iniciar esta semana los contactos con PSOE y Vox para recabar su apoyo, sin descartar ninguno de ellos, para la constitución de la Asamblea de Extremadura y continúa decidida a gobernar en solitario.

Duras palabras para Guillermo Fernández Vara, que dice que en 48 horas a pasado de reconocer la derrota y marcharse con elegancia de la política a realizar un último servicio al Sanchismo con una investidura, a sabiendas que no cuenta con mayoría para ella, por lo que pide a Vara que apoye su investidura por responsabilidad política.

También pide apoyo a Vox y que lo haga en función de un programa de gobierno, el del PP, que la formación de Ángel Pelayo Gordillo deberá mesurar e indicar cuáles de sus puntos comparte y cuáles no. Mensaje claro para Vox en Extremadura y en Madrid. Guardiola, subraya que ella tiene las manos libres y que la única máxima que tiene es que no va a permitir jamás, y bajo ningún concepto un gobierno socialista, dejando así el balón en el tejado de Vox, ya que si no apoya un gobierno de Guardiola, podría estar propiciando que siga gobernando Fernández Vara.

Respecto a una posible repetición de elecciones, aseguraba que no es una preocupación que tenga ahora.