Guardiola asiste en Madrid este domingo a la concentración del PP contra la amnistía convocada en el Templo de Debod

La presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola, ha asistido este domingo en Madrid a la concentración convocada por el PP contra la amnistía y las negociaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas, que ha tenido lugar en el Templo de Debod.

Una concentración en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el "bochorno" y la "humillación" de permitir que un "experto supuestamente en negociaciones entre terroristas y guerrillas latinoamericanas" actúe como verificador de la reunión que PSOE y Junts celebraron en Suiza, en alusión al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez. Tras anunciar más protestas en la calle, ha afirmado que España está "dando pasos atrás en la democracia" con el Ejecutivo de PSOE y Sumar.

"No vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. En nuestro nombre, no. Y en el de la mayoría de los españoles, no. No se negocia en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España, no", ha proclamado Feijóo en un acto en el Templo de Debod en Madrid con cerca de 15.000 personas, según fuentes del partido. Sin embargo, la delegación del Gobierno ha rebajado esa cifra al hablar de unas 8.000 personas.

Se trata de la tercera protesta contra la amnistía y las negociaciones de Sánchez con los independentista que organiza el PP, siendo ésta la menos multitudinaria. La primera, en la plaza de Felipe II reunió a 60.000 personas y la segunda reunió a unas 80.000 personas en la Puerta del Sol, según el partido. Hoy la cifra ofrecida en el Templo de Debod ha sido de cerca de 15.000 personas.

Los participantes, con pancartas como 'Sánchez traidor', han gritado 'Puigdemont a prisión', 'Hay un presidente que es un delincuente' o 'presidente, presidente' cuando arrancaba la intervención de Feijóo. Poco antes, cuando ha subido al escenario la presidenta madrileña, los asistentes han coreado 'Me gusta la fruta' o 'Tú sí que vales'.

Una delegación de Vox encabezada por el secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, ha apoyado este acto en el Templo de Debod, donde también había una caseta del sindicato de esta formación, 'Solidaridad'. El partido había anunciado con antelación que sus cargos después se desplazarían a la calle Ferraz, como han venido haciendo en las últimas semanas.