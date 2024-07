Guardiola asevera que su gobierno tiene "salud de hierro" tras ruptura con Vox y descarta una cuestión de confianza

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que su gobierno goza de "una salud de hierro" tras la ruptura del pacto con Vox la pasada semana y quedarse en minoría, tras lo que ha descartado presentar una cuestión de confianza en la Asamblea de Extremadura.

"No voy a plantear ninguna cuestión de confianza", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha recordado que "hace justamente un año esta Cámara me otorgó su confianza para ser la presidenta de la Junta de Extremadura", doce meses en los que han "sentado las bases de ese cambio que había pedido esta tierra".

De esta forma se ha pronunciado María Guardiola este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de sendas preguntas presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura, respecto a la situación del Gobierno extremeño tras la ruptura del acuerdo de gobernabilidad por parte de Vox.

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha criticado la "dependencia claramente de Madrid" que a su juicio tiene la presidenta de la Junta, mientras que al PSOE "no le importa otra cosa más que la estabilidad para Extremadura".

Ante esta situación, Vergeles le preguntado si una vez que "Vox la ha abandonado" en el Gobierno regional, éste "goza de buena salud en solitario", ya que según le ha recordado, "usted dirá lo que quiera, pero a día de hoy, usted está en minoría en esta Cámara".

Por eso, el presidente del Grupo Socialista ha advertido que "solo nos asegura la estabilidad en Extremadura si usted cambia su estrategia", trsa lo que le ha recordado que en la actualidad, para el Ejecutivo extremeño "los pactos no son una opción, son una obligación", por lo que "ahora tiene que trabajar mucho más los pactos".

Vergeles le ha trasladado a Guardiola que en la actualidad, con un gobierno en minoría, "tiene que sudar la camiseta y va a tener la dificultad de hacerlo porque usted no tiene proyecto de región", tras lo que ha señalado que si quiere diálogo con el PSOE lo "va a tener, pero de 28 diputados a 28 diputados", para lo cual "tiene que comenzar a derogar cuestiones que para nosotros no son beneficiosas".

En ese sentido, el presidente del Grupo Socialista le ha instado a "apostar por la armonización fiscal, reconducir la gratuidad de los comedores escolares o poner en marcha la licitación del regadío de Tierra de Barros", ha resaltado.

Por su parte, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que el gobierno extremeño "a día de hoy está roto", una "tormenta política" que a su juicio exige que Guardiola "dé explicaciones, porque usted está cambiando de opinión según con el pie que se levante ese día".

Irene de Miguel ha planteado a Guardiola que "¿no esperará que nosotros le saquemos las castañas del fuego, verdad?", tras lo que ha resaltado que "la ciudadanía extremeña se merece saber si usted cuenta con apoyos para seguir gobernando", así como "qué hoja de ruta va a tomar" ya que "usted hizo una cosa y la contraria", ha lamentado.

Por este motivo, la presidenta de Unidas por Extremadura ha espetado a la presidenta extremeña que "no puede comportarse como si aquí no hubiera pasado nada", ya que el que era consejero por Vox, Ignacio Higuero, "sigue sentado en su silla, ha vuelto al PP desde donde quizás nunca salió", pero lo cierto es que en la Asamblea de Extremadura "le apoyan 28 diputados" por lo que "no tiene mayoría".

Ante esta situación, Irene de Miguel ha considerado que "lo que sería normal, lo que es honesto y creo que de sentido común" es que la presidenta extremeña "se presente a una cuestión de confianza para conocer "con qué apoyos cuenta y, sobre todo, con qué programa se va a poner usted a trabajar de una vez por todas".

Ante estas preguntas del PSOE y Unidas por Extremadura, la presidenta extremeña ha asegurado que en un "análisis objetivo de la situación de Extremadura", hubieran concluido que su gobierno "está centrado en la salud de la economía y en el bienestar de las familias extremeñas", por lo que van "a seguir cumpliendo sin titubeos el mandato de las urnas", ha dicho.

"Después de un año de Gobierno, lo que sí puedo acreditar es que este Gobierno, Extremadura, goza de una mejor salud que con el gobierno" anterior, "y esto no es opinable", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha relatado que la región ha "alcanzado la cifra de paro más baja de toda la serie histórica" y las exportaciones superan los 3.000 millones "por primera vez en la historia", entre otras medidas.

Por eso, Guardiola ha instado a los grupos de la oposición a que "asuman el tiempo que nos ha tocado", ya que la Asamblea de Extremadura eligió presidenta hace un año "y a ustedes les dio un papel importante en la oposición", ante lo cual, su labor es "liderar, es gestionar y avanzar", mientras que la de la oposición "es fiscalizar".

"Yo estoy cumpliendo, pero todavía estamos esperando que ustedes lo hagan", ha señalado la presidenta extremeña a los diputados socialistas, a lo que ha señalado que "un gobierno que goza de buena salud es un Gobierno que no se achanta, que no se muestra dócil, que da la cara por la gente, que se atreve", mientras que "mala salud es la del Gobierno de Sánchez, que habla de regeneración cuando está impulsando la degeneración democrática", ha lamentado.

Por todo ello, la presidenta extremeña ha defendido que "Extremadura lo que quiere es estabilidad, lo que quiere es certidumbre y lo que quiere es seriedad", tras lo que ha recordado que el secretario general del PSOE extremeño le ha hecho "un ofrecimiento público de dar apoyo y estabilidad a este Gobierno", tras lo que ha planteado "¿cómo piensan hacerlo?".

"Nosotros vamos a seguir esperando. Esperamos en los puentes, no en los muros", ha resaltado María Guardiola, quien ha concluido asegurando que su gobierno "cree en los acuerdos, en la pluralidad y en la convivencia política" por lo que "ahora lo único que queda es que se lo crean ustedes y que de una vez por todas hagan política adulta y que revisen la salud y el ánimo de la oposición, que son los que están resentidos", ha dicho.