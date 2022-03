Gobierno y Transportistas no convocantes del paro acuerdan subvencionar con 20 cts/l el combustible y ayudas de más de 1000 millones

El Gobierno subvencionará con 20 céntimos el litro de gasoil, 15 aportados por el gobierno y 5 céntimos asumidos por las petroleras, para poner fin al paro del transporte. El Ejecutivo nacional cerraba un acuerdo con las asociaciones de transportistas con ayudas por 1.050 millones de euros a la espera de que la Plataforma desconvoque la huelga. Es el acuerdo que se alcanzó tras más de 12 horas de reunión entre Gobierno y las patronales del Transporte.

Se aplicará hasta el 30 de junio, aunque con carácter prorrogable. Las ayudas se harán extensivas también a las empresas de transporte de viajeros (taxis, VTC, ambulancias, autobuses y autocares)

Asimismo, se concederán ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). La cuantía tendrá un límite de 400.000 euros por empresa.

Otra medida es la ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta entre 8 y 10 años, así como la ampliación del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en 6 meses y una nueva línea de crédito avalado por el ICO con 12 meses de carencia. Asimismo, se duplica el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista, que pasará de 10 a 20 millones de euros en 2022.

En Francia, el Gobierno de Macron aprobó ya un recorte de 15 céntimos por litro en los carburantes para sus camioneros. Por cierto que la reunión de ayer no contó con los huelguistas liderados por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, desde deonde se asegura que los paros no se desconvocarán hasta que ellos no se sienten en la mesa de negociaciones con el Ejecutivo.