El Gobierno extremeño asegura que no ve reflejada en la encuesta del CIS que la calle estuviera pidiendo "a gritos" ir a las urnas

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha considerado que el resultado que ofrece el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este miércoles, 14 de octubre, no refleja lo que ha podido observar en las calles, y que es que la gente estaba pidiendo "a gritos" el adelanto electoral.

"Es lo que veo en la calle y yo esos 12 puntos (entre PSOE y PP) no los veo de diferencia", ha dicho el también secretario general del PP de Extremadura, tras el CIS del mes de octubre que vuelve a colocar al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 34%, subiendo tres puntos respecto al mes anterior y duplicando su ventaja sobre el PP, que marca su peor dato del último año.

"Es que la gente pedía a gritos votar y cuando la gente pide a gritos votar, pide la palabra y pide que cuanto antes, yo creo que los tiros van por otro lado", ha insistido Bautista, quien ha criticado cómo se ha realizado la encuesta, porque es ahí donde "te das cuenta de que los resultados que se obtuvieron no tienen nada que ver con la cocina que se ha realizado", porque entonces "el Partido Socialista hubiera sacado 183 escaños".

"Cuando la gente pide a gritos votar, me da a mí que lo que va a votar no se corresponde con lo que dice el CIS que va a salir", ha insistido Bautista, para quien la encuesta "parte de unos datos, de unas premisas que son totalmente inciertas", ha señalado, para añadir que "quizás es que cuando pregunta el CIS la gente recuerda que votó otra cosa distinta a la que votó".

"Me extraña", ha puntualizado, para abundar en que "no cuadra las tripas, no cuadra el engranaje que sostiene esa encuesta con el resultado que finalmente saca".

En todo caso, ha dicho que no les importa, porque "lo que tiene que hacer la gente es votar y lo que tiene que hacer la gente es ejercer su derecho al voto de manera libre y sin estar influido por ninguna encuesta que dice que en España suceden cosas que nosotros no vivimos en la calle".

Para el dirigente 'popular' esta encuesta es "una muestra más de la prevaricación absoluta que ha venido haciendo el señor Tezanos, utilizando una herramienta del Estado que debe estar al servicio de manera objetiva de todos los españoles", pero que ha usado "para el beneficio de un partido político", algo que "tampoco había pasado en España".

"Es la colonización de las instituciones, es entender que el poder es tuyo y que lo manejas a tu antojo con los resultados que quieras pintar cada uno", ha lamentado Bautista, que espera que "nadie se acostumbre a esto" que está ocurriendo, ha dicho, en España.

El también vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, se ha referido a este asunto en respuesta a los periodistas en una comparecencia tras la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida.