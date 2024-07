El Gobierno Central pondrá a disposición de Extremadura 1,7 millones por la acogida de los 30 menores migrantes

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado este jueves que el Ejecutivo nacional ha puesto a disposición del conjunto de las comunidades autónomas 20 millones de euros, de los cuales a la región extremeña le corresponden algo más de 1,7 millones para los 30 menores migrantes no acompañados que asumirá.

Así, lo ha enmarcado en una "muestra de la solidaridad por ambas partes" y en un trabajo conjunto de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, mientras que sobre la posibilidad de que Vox rompa el pacto con el PP que mantiene en cinco gobiernos autonómicos y si podría llevarse a cabo en Extremadura, Quintana ha reconocido que lo desconoce.

Del mismo modo y sobre cómo valora la inestabilidad que ello podría genera, ha instado a que se le permita hacer declaraciones desde un punto de vista institucional, de solidaridad, del Gobierno de España, a la par que ha considerado que si a Extremadura se le asignaban 30 menores migrantes no acompañados y lo "acepta", como extremeño se siente "orgulloso" de que esta comunidad autónoma sea solidaria.

"Y si una parte de este gobierno de Extremadura no quiere ser solidaria, ya lo sabemos. Pero yo creo que la solidaridad y la solución a un drama humano, se tiene que demostrar con hechos, y hay gente, y lo sabemos, que quieren ser insolidarios y lo quieren llevar hasta las últimas consecuencias, y quieren hacer pagar la factura en otras cosas que a lo mejor no tiene nada que ver", ha remarcado, junto con que no va a "entrar en la parte partidista".

"Pero sí que tenemos que tener claro que esta sociedad española solidaria debe poner un cordón sanitario a los insolidarios y a los intolerantes", ha señalado acto seguido el delegado, quien respecto a los menores migrantes no acompañados ha insistido en tildarlo de un "drama humano tremendo" que se tiene en Canarias, y que es "muy fácil hablar de esto" sin conocer dicho "drama" que está produciéndose en esta comunidad, "por cierto, gobierno Partido Popular - Coalición Canaria".