Gallardo se pregunta “qué ha pactado la señora Guardiola con Vox para poder presentar los presupuestos”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha preguntado “qué habrá pactado la señora Guardiola con Vox” para poder presentar este martes los presupuestos regionales de 2025 en rueda de prensa.

A pregunta de los medios de comunicación en una visita a Jerez de los Caballeros, el líder de los socialistas extremeños ha recordado que “nadie debe olvidar que para que haya presupuestos, la señora Guardiola necesita el apoyo de Vox”. Además, Gallardo ha señalado que mi duda es “de qué se avergüenza la señora Guardiola, me llama la atención que cuando los medios de comunicación le han preguntado por los acuerdos, la señora Guardiola no ha respondido y ha emplazado a su consejera a hacer mañana el trabajo sucio. Es todo un despropósito. ¿Para qué comparece si no responde a las preguntas de los medios?

Además, el secretario general del PSOE de Extremadura ha indicado que “es la segunda vez en lo poco que llevamos de legislatura que la señora Guardiola demuestra que tiene muy poca palabra”. En ese sentido, ha recordado que ya lo hizo al inicio de la legislatura cuando dijo que no iba a gobernar con Vox y lo vuelve a hacer ahora, pactando sus presupuestos con la ultra derecha. Al final queda muy claro: con quien está cómoda la señora Guardiola es con Vox”.

Por último, Gallardo ha lamentado que “la señora Guardiola ha perdido una gran oportunidad”. Y, finalmente, ha detallado que “entre elegir las propuestas del PSOE que respondían al interés general de esta tierra o servir a los intereses de Vox ha elegido lo segundo, lamentablemente, ha elegido lo que solo interesa a la ultra derecha”.