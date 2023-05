Gallardo pide a Guardiola que deje votar a la lista más votada, Abascal le recuerda a Guardiola que eso es lo que pide el PP nacional

El presidente de la Diputación de Badajoz en funciones y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido este lunes que "si María Guardiola y el PP extremeño consideran que lo mejor para esta tierra es la Estabilidad", a su juicio "lo que debe hacer es abstenerse para que gobierne" que ganó las elecciones, Guillermo Fernandez Vara. Gallardo ha recordado que las elecciones en Extremadura de este pasado 28 de mayo las ganó el PSOE, "ciertamente, no como deseábamos, pero las ganamos", ha señalado el presidente de la Diputación de Badajoz en una publicación en redes sociales.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado a la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, que la dirección nacional de su partido "durante estas semanas ha dicho que no gobernaría donde no fuese la lista más votada". Por eso, y sobre la posibilidad de que pueda alcanzar un acuerdo entre Vox y PP para gobernar en Extremadura, Santiago Abascal ha considerado que Guardiola " en realidad tiene que recorrer un paso previo y es hablar con la dirección nacional de su propio partido", que abogaba por que gobernara la lista más votada. "No tengo ningua valoración que hacer en relación a Extremadura porque en estos momentos, según las propias palabras del PP, dichas y redichas en muchos lugares, parece que renuncian a gobernar en Extremadura", ha señalado Santiago Abascal a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este lunes en Madrid.