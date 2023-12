Una gala benéfica de Gimnasia Rítmica recaudará fondos el 20 de diciembre en Guareña para la asociación Down Mérida

La Asociación Síndrome de Down de Mérida será beneficiaria de la Gala Benéfica de Gimnasia Rítmica que se celebrará el miércoles 20 de diciembre en la localidad pacense de Guareña.

El objetivo de este evento es recaudar fondos a beneficio de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad de Down Mérida, "para mejorar su calidad de vida a través del aumento en la oferta de actividades y recursos formativos y terapéuticos", así como aumentar su visibilidad y sus oportunidades de inclusión social y laboral, proyectando una imagen positiva del síndrome de Down y la discapacidad en general, según explica esta asociación en nota de prensa.

La gala comenzará a las 18,00 horas en el Pabellón Municipal La Encina de Guareña, y constará de actuaciones de diferentes y numerosas gimnastas provenientes de diferentes localidades como Don Benito, Villanueva de la Serena, Cristina, Oliva de Mérida, Manchita, Valdetorres, Villagonzalo o Calamonte, entre otras.

La recaudación a favor de la entidad Down Mérida se realizará a través de la venta de entradas para asistir a esta gala, que tendrá un precio de 2 euros, y que ya están a la venta en la sede de Down Mérida (calle José Hierro s/n) o el mismo día del evento en el pabellón La Encina.

Para incentivar la asistencia a la gala, se realizarán numerosos sorteos de regalos, objetos, cestas y productos cedidos por empresas de diferentes sectores y establecimientos colaboradores, del evento, de diferentes localidades.