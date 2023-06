Feijóo "urge" a Guardiola para que haya un cambio de gobierno "rápido" en Extremadura

FEIJÓO PIDE UN CAMBIO RÁPIDO DE GOBIERNO

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que los ciudadanos han votado en Extremadura por un "Gobierno de cambio" tras ocho años de un Ejecutivo autonómico liderado por el socialista Guillermo Fernández Vara y ha añadido que sería "bueno" que ese nuevo Gobierno se conforme "rápido" para no tener que repetir las elecciones en esta comunidad.

Así se ha pronunciado al ser preguntado expresamente en una rueda de prensa en Bruselas, tras asistir a la Cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), si ha dado un plazo o fecha límite a su candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para que llegue a algún tipo de acuerdo en esa región.

Feijóo ha indicado que él cree que en Extremadura deben buscar un "Gobierno de cambio" porque "la mayoría de los ciudadanos" en esa región han votado por ese cambio en los comicios del 28 de mayo. "Y ese gobierno de cambio es bueno que se haga rápido por una razón, porque si no podemos volver a elecciones. Eso creo que es malo para Extremadura", ha dicho.

El líder del PP ha justificado las negociaciones con Vox después de que el PSOE no haya aceptado su propuesta para que gobierne la lista más votada, ya que, según ha dicho, en ese caso el PP "no necesitaría" buscar pactos de gobierno "con nadie" ni el PSOE buscar "pactos de gobierno con otros". "Sería mucho más sencillo", ha exclamado, para añadir que espera que ese tipo de pactos sea posible en el futuro con "un nuevo Partido Socialista".

Feijóo ha señalado que en Extremadura será Guardiola y el PP extremeño los que "tienen que cerrar en su caso ese acuerdo, los contenidos y el alcance del mismo". "Por tanto, para elegir un presidente autonómico y un Parlamento autonómico se necesita autonomía de los responsables de ese Parlamento y de ese Gobierno, y en ello están, y eso están buscando", ha manifestado.

ABASCAL RECUERDA QUE GUARDIOLA INSULTÓ A VOX

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha desvinculado este jueves el acuerdo alcanzado con el PP en Baleares, en virtud del cual su partido se abstendrá para investir a Marga Prohens, de los eventuales pactos que ambas formaciones puedan alcanzar en Extremadura, Aragón o Murcia. "Lo de Baleares no va a servir en otros lugares", ha advertido.

Además, el líder de Vox ha resaltado que Prohens ha mantenido "un comportamiento respetuoso" con el electorado de la formación que preside, no así como la líder del PP extremeño, María Guardiola. "No les ha insultado como en Extremadura", ha indicado. Guardiola descartó que Vox entrara a formar parte del gobierno autonómico alegando que no quería pactar con una formación que niega la violencia machista, entre otras cosas.