Feijóo inicia su campaña contra la derogación del delito de sedición y contra la ley del Sólo Sí es Sí en Extremadura

Anoche en Badajoz tenía lugar el primer acto de la campaña del PP 'En defensa de un gran país' para "apelar al sentido de Estado de los diputados del PSOE de toda España e instarles a frenar con su voto la derogación de delito de sedición". Feijóo estuvo acompañado por la presidenta de los populares extremeños, María Guardiola. que aseguraba que lo que se pide "no es otra cosa que garantizar la inmunidad a quien quiere romper este país". Para Guardiola, "no se puede perdonar a quien no se arrepiente" y "no se puede perdonar a quien dice que volvería a hacerlo", mientras que sobre la citada reforma del delito de sedición ha aseverado que España "es mucho más" que el Gobierno de España, pero que para poder entender esto "es necesario" tener ética, vocación de servicio público y un compromiso que "en Pedro Sánchez no se atisba", pero que Núñez Feijóo sí lleva "años demostrando" en Galicia.

Feijóo ha indicado que, aunque hay dirigentes del PSOE que "no están de acuerdo con la política de Sánchez", no tiene "ninguna esperanza" de que "levanten la voz ante los actuales desmanes". "Han decidido ser cómplices del señor Sánchez", ha lamentado. Eso sí, ha dicho que también hay millones de votantes socialistas que no están de acuerdo con "ponerse de rodillas" ante Bildu y hacer un "Código Penal a la carta de ERC". "A esos millones de socialistas nos vamos a dirigir", ha afirmado. "No me resigno a que ni país esté gobernado por coaliciones de partidos minoritarios radicales a los que los españoles les importan un comino y encima se burlan de la mayoría de los españoles", ha proclamado.

Feijóo ha afirmado que este 6 de diciembre el aniversario de la Carta Magna "será distinto" porque el que "deroga el delito de atentar contra la unidad de España está incumpliendo el artículo 2" de la Constitución, que dice que "España es una nación única e indisoluble".

El líder del PP se ha quejado de que esta semana Sánchez no le aclarase en el Pleno del Senado si va a dejar de ser un delito "atentar contra la integridad de España" y si "va rebajar las penas a los corruptos por malversación de fondos públicos". "La respuesta debe ser sí o no", ha afirmado, para añadir que su "silencio atronador tiene muchas más respuestas".

Pocas horas después de que el Congreso haya dado luz verde a los Presupuestos, Feijóo ha señalado que Sánchez ha presentado unas cuentas públicas "irreales" que "no se los cree ni él". Además, ha señalado que el cuadro macroeconómico ha sido "desmentido" por organismos como el Banco de España, el FMI o la Comisión Europea. "No hay nadie que crea en las cuentas de España", ha proclamado.

Tras asegurar que el jefe del Ejecutivo "ya no preside el Gobierno sino una coalición de intereses", ha recalcado que las cuentas públicas no hay medidas para ayudar al país sino para "financiar" su campaña electoral.

"Unos PGE deben contener medidas económicas y los PGE contienen la eliminación del delito de sedición porque lo exige ERC. Contienen un acercamiento de presos al País Vasco porque lo exige Bildu. Contienen la expulsión de Navarra de la Guardia Civil porque lo exige Bildu", ha enfatizado. El jefe de la oposición ha recalcado que "así no se puede gobernar". "Cuando uno abdica de sus obligaciones con los españoles, deja de ser el presidente del Gobierno de España", ha afirmado, para añadir que "la mentira, la falsedad y el engaño no pueden ser la tarjeta de presentación del primer ministro de España".

En cuanto a la ley del 'solo sí es sí', Feijóo ha emplazado al jefe del Ejecutivo a "rectificar" su ley y "pedir perdón", de forma que "devuelva la dignidad a esas mujeres a las que se la ha retirado" con esa norma. Dicho esto, se ha comprometido a que si gana las elecciones hará "lo contrario de lo que está haciendo el señor Sánchez" porque él cree en una política con "menos decibelios" en la que prime la experiencia y la gestión frente a la "pancarta y el eslogan".