Fallece por el cáncer a los 16 años Paula Cisneros, la joven influencer cacereña que visibilizaba el síndrome de Down en RRSS

La joven influencer cacereña Paula Cisneros ha fallecido a los 16 años víctima de un cáncer que le fue detectado hace un año. Su hermana, Sara Cisneros, ha comunicado su muerte en un emotivo comunicado a través de las redes sociales.

"Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación" comienza la publicación que ya acumula cientos de mensajes de personas trasladando el pésame a la familia.

"Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo". Concluye la publicación el cariño de toda su familia: "Te amamos con todo nuestro corazón mamá, Sara, Papá, Audrey y Leea y todxs los que te conocen".